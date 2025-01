A- A+

Cinema Robert Eggers, de "Nosferatu", vai dirigir sequência de "Labirinto", filme de 1986 com David Bowie Longa foi controverso e fracasso de público e crítica na época, mas arrebatou uma legião de fãs fiéis

O diretor Robert Eggers, responsável pelo sucesso de bilheteria "Nosferatu", vai dirigir uma sequência do filme "Labirinto", de 1986. A informação é do site Deadline.

De Jim Henson, com David Bowie e Jennifer Connely no elenco, "Labirinto" contava a história de Sarah, uma adolescente sonha em se livrar do seu irmão caçula que não para de chorar, mas que se arrepende quando o Rei dos Duendes sequestra o bebê e a faz enfrentar um labirinto para resgatá-lo.

À época, "Labirinto" foi uma fracasso de público e de crítica, mas arrebatou uma legião de fãs fiéis.

O crítico Rubens Ewald Filho chegou a considerar "injusto" o fracasso do filme, afirmando que, "apesar de fraco na trilha sonora", o longa era "criativo" e tinha "bons efeitos especiais".

Ainda segundo o Deadline, Chris Columbus e Eleanor Columbus produzirão a sequência de "Labirinto" junto com Lisa Henson, CEO da Jim Henson Company. Por ora, não há previsão de lançamento.

Veja o trailer de "Labirinto", de 1986



