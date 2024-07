Robin Williams teve diagnóstico errado descoberto na autópsia; entenda

A- A+

A morte de Robin Williams chocou Hollywood , principalmente porque foi ele quem se encarregou de fazer rir o mundo inteiro e escolheu, para si, um final trágico. Em 2014, diante de um quadro severo de depressão causado por um diagnóstico de Parkinson, o ator de 63 anos tirou sua própria vida. Agora, uma década após sua morte, um de seus filhos conta como ele viveu seus últimos dias e a verdade por trás de sua autópsia.

No último domingo (21), o Robin Williams completaria 73 anos. Em homenagem, seu filho Zachary usou sua conta do Instagram para escrever uma mensagem sincera.



“Pai, naquele que seria seu 73º aniversário, lembro-me de você por toda a esperança e alegria que você trouxe ao mundo. Não passa uma semana sem que alguém compartilhe comigo como você os ajudou em momentos difíceis. Estou muito grato e orgulhoso de ser seu filho. Eu vou te amar para sempre”, disse Zachary.

As palavras do primogênito vieram depois que se soube de qual doença o ator realmente sofria. Acontece que ele havia sido diagnosticado com Parkinson , notícia que lhe causou depressão e desencadeou ele a tirar a sua própria vida. No entanto, a autópsia revelou que o que ele realmente sofria era de Demência com Corpos de Lewy (DCL), que causava sintomas semelhantes aos da doença diagnosticada incorretamente.

Segundo o site da Clínica da Universidade de Navarra, Espanha , a DCL é caracterizada pela “deposição cerebral anormal da proteína alfa-sinucleína, que forma agregados conhecidos como corpos de Lewy”. Nas fases iniciais, os sintomas podem ser muito ligeiros e sobrepor-se aos que aparecem noutras doenças, como a doença de Alzheimer ou a doença de Parkinson.

Os sintomas incluem: lapsos de memória, desorientação espacial, flutuações no estado de alerta, alucinações visuais, problemas de movimento e distúrbios do sono.

Em 2021, Zachary falou sobre a doença neurológica de seu pai e o erro de diagnóstico médico no podcast The Genius Life, de Max Lugavere. “O que ele estava vivenciando não era nada parecido com o que muitos pacientes de Parkinson vivenciam. Acho que foi muito difícil para ele ”, lembrou o filho do ator. “Havia um problema de concentração que o frustrava, havia problemas relacionados com a forma como ele se sentia e também do ponto de vista neurológico, ele não se sentia muito bem. Fiquei muito desconfortável”, continuou, garantindo ainda que informações incorretas dos médicos poderiam ter "agravado a situação".

Por outro lado, Zak falou sobre os efeitos da medicação, que considerou “muito prejudiciais para a mente e o corpo”. “O diagnóstico foi diferente da doença, então acho que pode ser uma situação em que você está tomando coisas e só sentindo os efeitos colaterais (da medicação) ”, acrescentou.

Segundo ele, o diagnóstico que o ator recebeu o impediu de continuar fazendo o que tanto amava, o que acabou afetando sua saúde mental. “Não quero dizer que foi um período curto. Pareceu muito mais longo do que realmente foi, porque para ele foi um período de intensa busca e frustração. Não pude deixar de sentir empatia. Não pude deixar de me sentir frustrado por ele ”, concluiu.

