famosos Romance de Felipe Titto e Mel Martinez já teve idas e vindas, com namoro 2 anos após divórcio Empresário e ator de novelas como 'O outro lado do paraíso' e 'A dona do pedaço' tem história de amor de 15 anos e já disse: 'Não presto para ser solteiro'

Idas e vindas em um relacionamento amoroso são comuns de acontecer. Com Felipe Titto e Mel Martinez é assim — ou ao menos foi assim algum dia. Desde 2019, o ator e empresário vive, digamos, uma nova etapa de seu casamento com a arquiteta. Dois anos antes eles tinham se divorciado pacificamente em um cartório, mas ao que parece o que continua a prevalecer é a seguinte compreensão do artista: “Não presto para ser solteiro”.

A declaração foi dada no programa “Panelaço”, apresentado por Ana Clara, em outubro do ano passado, depois de receber uma pergunta do público. “Pergunta se ele está solteiro”, questionava o telespectador. Felipe Titto, que prefere manter a sua relação em maior discrição, ficou meio sem jeito para responder. Mas respondeu:

“Casadíssimo, gente. Eu não presto pra ser solteiro. Vocês mandam essas perguntas que querem que a gente deslanche o tema, né?”, começou ele, que integrou o elenco de novelas como " Amor à vida" (2013), " O outro lado do paraíso" (2017) e " A dona do pedaço" (2019). “É o seguinte: eu sou casado com a minha ex-mulher. Fomos casados por sete anos, separamos, ficamos dois anos separados e voltamos.”

Fato é que Mel sequer aparece nas mídias de Titto. Eles seguem um ao outro, mas nada muito além disso. Eles foram casados pela primeira vez por seis anos, em uma relação que durou até 2017. Conforme registros da época, o casamento naquele momento já era marcado por algumas idas e vindas, decorrentes muitas vezes de ciúmes.

O reatamento de Titto com Mel ocorreu dois anos depois da separação. De acordo com a revista Quem, o ator já comparou a volta com a compra de um novo automóvel: “É tipo vender um carro usado, alguém usa 20 km e você pega de novo”.

Conheça a mansão de Felipe Titto

Felipe Titto acaba de colocar à venda a mansão onde vive, e que construiu totalmente do zero, na região da Granja Vianna, em São Paulo. O imóvel com seis quartos — sendo três suítes —, sala de cinema, academia de musculação, quadra de beach tennis e até mesmo um closet apenas para tênis está sendo anunciado por R$ 30 milhões.

O corretor responsável pela comercialização da casa publicou imagens da propriedade por meio das redes sociais, expondo detalhes do imóvel. A mansão ocupa um espaço de 1,8 mil metros quadrados, num terreno de 6 mil metros quadrados dentro do mesmo condomínio onde também moram celebridades como as ex-BBBs e empresárias Viih Tube e Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, o novelista Walcyr Carrasco, e o compositor e multi-instrumentista Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee.

O imóvel de Felipe Titto tem sala de estar com lareira, sauna e área gourmet, além de ampla área externa com uma garagem (onde guarda alguns carros de luxo como uma Lamborghini) e destaque para o lago cristalino cheio de carpas. A casa, a rigor, é um galpão com 13 metros de pé-direito. "Você fez um shopping aqui! Estou abismado", comentou o influenciador Carlinhos Maia, ao conhecer a propriedade.

O lago de ozônio é uma das áreas da casa que mais exigem manutenção, de acordo com o proprietário. Para conservar as águas cristalinas é necessária uma parafernália. "A gente enche ele com caminhão-pipa. Há oito motores embaixo do deque. É todo um processo de filtro. Tem mais 3 toneladas de mídia filtrante e um serviço de biologia para a água ficar desse jeito. É ozônio, então tem uma máquina soltando ozônio 2m, além de planta esculpida em formato de tubarão", detalhou Felipe Titto por meio de vídeo publicado no Instagram, há mais ou menos um ano.

O closet gigante, com espaço exclusivo — e igualmente imenso — apenas para tênis, é outro cômodo que chama atenção. O ator e empresário tem uma coleção de nada menos do que 500 pares de tênis e sapatos.

"E quando paro pra pensar que, num passado não tão distante, meus tênis eram frutos de doação… Os que vinham numa numeração maior que a minha, eu completava com algodão na ponta, e os que vinham menores, eu tirava as palmilhas! É, parece que o jogo virou. Agora quem doa sou eu. Amém!", celebrou ele, recentemente, numa rede social.

