CELEBRIDADES Saiba como estão as crianças do filme ''Riquinho'', com Macaulay Culkin, 30 anos depois O longa-metragem de Donald Petrie estreou em 1994 e se torno um clássico da geração millennial

"Riquinho" é um daqueles filmes que marcaram a infância dos millennials. Baseado no personagem da Harvey Comics, o filme estreou em 21 de dezembro de 1994 nos EUA, chegando ao Brasil em 13 de janeiro do ano seguinte. A aprovação que teve foi tanta que se tornou um daqueles clássicos que os fãs assistem todo ano.



Agora, 30 anos depois da estreia do longa-metragem dirigido por Donald Petrie e estrelada por Macaulay Culkin, mostramos como são hoje as crianças que fizeram parte da icônica comédia infantil.

Macaulay Culkin

O ator de 44 anos tinha 14 quando interpretou Richard 'Richie' Rich, Jr., o menino mais rico do mundo. Filho de um magnata com uma fortuna superior a US$ 70 bilhões, ele acreditava que com dinheiro poderia comprar qualquer coisa. Com o sucesso de "Esqueceram de mim", Culkin recebeu por "Riquinho" um salário de US$ 8 milhões, recorde para um ator infantil na época.



Confira o trailer de "Riquinho":

Após o filme, com a intenção de levar uma vida normal, o ator mirim se matriculou em uma escola particular em Manhattan e se ausentou dos sets de filmagem por alguns anos. Voltou apenas em 2003, para fazer "Party Monster", no qual interpreta Michael Alig, um promotor nova-iorquino que se torna viciado em drogas e assassina brutalmente seu traficante.

Viveu um período turbulento, com a a fama ofuscada por problemas pessoais. Em 2004, foi preso por posse de drogas e grandes quantidades de medicamentos como Xanax e Clonazepam. Além disso, sofreu a perda de suas duas irmãs: Dakota, que morreu em um acidente, e Adamson, que morreu de overdose.

Ele se casou com a atriz Rachel Miner em 1998, quando os dois tinham apenas 18 anos, mas eles se separaram em 2000 e se divorciaram em 2002. Chegou a ter uma relacionamento com Mila Kunis entre 2002 e 2006, que "terminou de forma amigável", segundo a atriz.

Desde 2017, Culkin mantém um relacionamento com Brenda Song, com teve dois filhos, Dakota (3 anos) e Carson (2). Ele mora em Los Angeles, numa casa que já pertenceu a Kiefer Sutherland.

Stephi Lineburg

A atriz tinha 12 anos quando interpretou Gloria Pazinski, a ruiva por quem Ricky se apaixona. Após o sucesso do filme infantil, participou de séries como "Law and Order" (1999) e "ER" (1994). Desde 2010, decidiu deixar os sets de filmagem para constituir família com Lex Pietraszkiewicz, com quem tem duas filhas. Desde então, pouco se sabe sobre ela, já que não possui perfis nas redes sociais.

Jonathan Hilário

O ator interpretou Pee Wee, um dos amiguinhos de Ricky. Antes de sua aparição no filme infantil, ele participou de "The Rookie of the Year" (1993) e "The Pig Gang" (1994). Desde então, muito pouco se sabe sobre ele.

Michael Maccarone

O ator tinha 13 anos na época em que interpretou Tony, e depois participou esporadicamente de diversas produções para a telinha. Porém, preferiu se dedicar a ficar por trás das câmeras e atuar como produtor, papel que desempenhou em séries como "Love" (2016), "Godfather of Harlem" (2019) e "O Paciente" (2022).

Justin Zaremby

O ator iniciou sua carreira com participações nos filmes "Crimes e Pecados" (1989) e "A mão que balança o berço" (1992). Porém, o sucesso veio com "Riquinho". Apesar de um futuro promissor, atualmente se dedica a algo completamente diferente. Ele trabalha como gerente e representa uma ampla gama de instituições de caridade públicas e fundações privadas.

