Saiba quem é Miriam Cruz, YouTuber que beijou cantor na boca e recebeu pedido de divórcio

A YouTuber Miriam Cruz viralizou após beijar um cantor na boca nesta semana durante um show da banda Aventura, especializada no ritmo bachata, em Santo Domingo, na República Dominicana. No entanto, o ato resultou em um pedido de divórcio, já que a influenciadora era casada.

Ela levou um cartaz onde pedia para cantar uma música do grupo. Miriam foi chamada para subir ao palco, no show realizado no dia 28 de dezembro.





A mulher cumprimentou os integrantes da banda e pulou no colo do vocalista, Romeo Santos, e o beijou na boca. O feito custou o casamento de dez anos de Miriam, que tem 120 mil seguidores no Instagram. Após a história viralizar, o marido da YouTuber pediu o divórcio.



NEW: The husband of the woman who kissed 'Romeo Santos' during a performance is seeking a divorce after 10 years of marriage



Miriam Cruz leapt on stage during an 'Aventura performance' in the Dominican Republic on December 28



She greeted band members and hugged and kissed Romeo… pic.twitter.com/NcrKd63UwQ