Sandra Annenberg conta como teve imagem associada a golpes na internet: "Fiquei com ódio"

A apresentadora Sandra Annenberg relatou, em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta quarta-feira (25), sua reação ao descobrir que foi vítima de estelionatários.



Sandra conta que chegou a passar mal ao descobrir que teve sua imagem associada a golpes na internet. 'Fiquei com ódio', descreveu,

Ela publicou um vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (24), contando que golpistas estão usando sua a voz e imagem para criar uma propaganda falsa e atrair pessoas.

"Nós temos sido vítimas e, quando eu falo nós, eu não me refiro só a quem apareceu no vídeo, mas principalmente a quem está do outro lado da tela, o usuário das redes sociais, porque ele tem sido enganado e isso é o que mais me preocupa", desabafou.

Segundo a apresentadora, esse tipo de golpe aproveita da credibilidade que ela construiu durante tantos anos de carreira. "Quando o que eu falo é verdade, e quem me olha, acredita no que eu digo, essa é uma relação que se constrói, e essa relação eu prezo mais que tudo na minha vida. Então, o que eu digo para as pessoas é 'atenção'. A tecnologia é fascinante, importante e fundamental nas nossas vidas. Mas vamos aprender a conviver com ela", disse.



Confira:

