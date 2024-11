Selton Mello celebra mais de 2 milhões de espectadores de "Ainda estou aqui"

A- A+

Selton Mello tem motivos de sobra para comemorar — e o ator não esconde que está radiante. Indicado pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil no Oscar 2025 — com grandíssimas chances de ser indicado à categoria de Melhor Filme Internacional, como apontam revistas especializadas nos Estados Unidos —, " Ainda estou aqui" já atraiu mais de dois milhões de espectadores aos cinemas no país.

Dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello, o longa-metragem vem colecionando prêmios e conquistando plateias mundo afora, como celebra o artista de 51 anos, intérprete do ex-deputado Rubens Paiva, torturado e morto por agentes da ditadura militar brasileira.

"Mais de 2 milhões de pessoas já se emocionaram", exaltou Selton Mello, em publicação no Instagram.

O ator pediu para que os seguidores contassem, por meio da caixa de comentários na rede social, como foram as sessões em que cada pessoa esteve.

"Me diga detalhadamente onde você assistiu? Em qual cinema? Em qual cidade? Como foi sua sessão? Obrigado pelas centenas de mensagens isso tudo alimenta e fortalece para seguir em frente sempre", escreveu ele.

Relatos de seguidores do artista mostram que grande parte das exibições têm sido marcadas por demonstrações emotivas do público.

"Faltou o ar no final — uma mistura de choro com desespero. Assisti em Cuiabá (MT). Muita gente jovem na sala, o que achei incrível", contou uma pessoa. "Assisti em Colatina (ES), no Cine Gama.

"Sinceramente, o filme me emocionou tanto, que cheguei a sonhar com ele depois", comentou outra internauta.

Elogios mundo afora

Já selecionado para mais de 50 festivais no Brasil e no exterior, "Ainda estou aqui" segue acumulando prêmios.

Nesta semana, recebeu o Prêmio do Público e o Prêmio Danielle Le Roy, concedido pelo Júri Jovem, no Festival de Pessac, na França, onde será lançado nos cinemas em 15 de janeiro.

Ao todo, são sete prêmios internacionais até o momento.

Entre os destaques, o longa foi reconhecido no 81º Festival de Veneza, onde venceu na categoria de Melhor Roteiro; conquistou o prêmio de Melhor Filme pelo público na 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; e foi laureado nos festivais de Vancouver, no Canadá, e de Mill Valley, nos Estados Unidos.

Fernanda Torres, por sua vez, foi eleita Melhor Atriz em Filme Internacional pelo Critics Choice Awards.

O cineasta Walter Salles celebra a recepção calorosa ao filme. "Ainda estou aqui" revive a memória de uma família ao longo de 40 anos e oferece um reflexo do país durante o período traumático da ditadura militar.

"É um filme sobre o que poderíamos ter sido, o que perdemos, mas também sobre a vida, o presente e o futuro que queremos. Obrigado a cada espectador que foi ao cinema. É graças ao boca a boca que o filme está reverberando dessa forma", destaca o diretor.

