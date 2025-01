A- A+

CELEBRIDADES Separada, Lily Allen diz que usava I.A. nas brigas com David Harbour: "Simplesmente copia e cola" Cantora britânica colocou fim na relação com ator de "Stranger Things" há algumas semanas e revelou uso do Chat GPT nas discussões do casal

Lily Allen atravessa um dos momentos mais tristes de sua vida: após cinco anos de relacionamento, ela terminou seu casamento com David Harbour. A cantora britânica descobriu, por meio de um perfil falso em um aplicativo de encontros, que o ator de Stranger Things a estava traindo. Com o escândalo em evidência, surgiram novos detalhes do casamento: um pedido de "sexo pervertido" e o uso de Inteligência Artificial durante uma discussão.

A cantora de 39 anos foi vista pela primeira vez esta semana desde que a separação se tornou pública, nas ruas de Nova York. De acordo com o jornal Daily Mail, ela estava sem maquiagem e parecia abatida. Allen usava calças largas marrons, um blazer da mesma cor e tênis brancos. Em seu dedo anelar esquerdo, o anel de noivado e a aliança, que costumava usar, não estavam mais lá.





Embora os rumores sobre uma possível crise circulassem durante vários meses, a separação ocorreu um mês antes do Natal. E, embora nenhum dos dois tenha falado publicamente sobre o assunto, a cantora deu alguns indícios durante um episódio de seu podcast, Miss Me?, há alguns meses. Agora, com a separação confirmada, essas palavras ganham outro significado.

Perversões e Chat GPT

“Me pergunto se envergonho meu marido com suas perversões. Porque ele frequentemente pede coisas, e eu digo: ‘Não, querido, isso não vai acontecer’”, ela se abriu em uma conversa com sua coapresentadora e melhor amiga, Miquita Oliver. “Não reajo dizendo: ‘Seu idiota! Como ousa me pedir isso!’ Eu só digo: ‘Hmm, dor de cabeça. Estou com um pequeno incômodo na cabeça, talvez não hoje à noite’”, acrescentou imediatamente.

Em um episódio mais recente, Lily fez outra revelação surpreendente: contou que usava a Inteligência Artificial em algumas discussões com David. A artista explicou que confiava no ChatGPT para ajudá-la a articular suas ideias. “Eu uso mais para coisas pessoais”, explicou, dando um exemplo. “Se David e eu estamos discutindo e preciso organizar meus pensamentos, peço algo como: ‘Escreva uma mensagem longa sobre uma discussão que começou com a máquina de lavar louça e terminou em uma briga sobre nossas finanças’.”

Empolgada, Allen contou também as instruções que usava para tornar as respostas mais pessoais. “Você pode adicionar algo sobre como eu acho que tudo isso tem a ver com a mãe dele?”, foi o exemplo que deu. “Simplesmente copia e cola cada uma até ter o suficiente”, ela compartilhou.

Perfil falso em app de relacionamentos

De acordo com o jornal inglês The Mail on Sunday, a cantora começou a suspeitar das traições e ficou “devastada” quando descobriu que seu marido tinha um perfil secreto no Raya, um aplicativo de encontros para celebridades e milionários, onde eles haviam se conhecido anos antes.

Para confirmar que o que ela temia era verdade, Allen entrou novamente no aplicativo fingindo que estava "procurando mulheres", o que não seria estranho, já que ela já falou sobre suas experiências sexuais com mulheres, incluindo a contratação de uma "prostituta de luxo" três ou quatro vezes durante a separação de seu primeiro casamento, conforme contou em sua autobiografia de 2018.

Uma vez ativa no mundo dos encontros, descobriu que Harbour tinha um perfil ativo há um mês. “Lily procurava mulheres que estavam no Raya e as cruzava com as mulheres que David seguia no Instagram, tentando descobrir com quem ele estava saindo”, revelou uma fonte próxima à artista.

“Lily só entrou no Raya para tentar descobrir se ele estava saindo com alguém”, continuou a pessoa. “Desde que conheceu David, ela nunca teve olhos para mais ninguém. Ela está devastada. Ele terminou o relacionamento há um mês, eles iam viajar juntos para o Quênia no Natal”, acrescentou.

O círculo de amigos de Allen em Londres garante que ela começou a suspeitar em setembro de que seu marido estava interessado em outras mulheres. Quando o casal terminou seu relacionamento, há um mês, ela não teve mais dúvidas de que ele tinha uma namorada secreta.

