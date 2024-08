A- A+

FAMOSOS Sequestrador de Silvio Santos pediu ajuda de apresentador para não ser morto pela polícia Criminoso em fuga permaneceu com o empresário por oito horas em sua mansão, enquanto negociava a rendição com a polícia

Em agosto de 2001, Silvio Santos e Patrícia Abravanel foram sequestrados. O apresentador foi feito de refém por oito horas pelo bandido que exigiu helicóptero para a fuga e não queria negociar com a polícia.

Patrícia foi liberta na madrugada do dia 28, na Marginal Pinheiros, após o pagamento de um resgate de R$ 500 mil. Pai e filha chegaram a conceder uma entrevista coletiva na sacada da mansão, na tarde seguinte.

Silvio Santos morreu neste sábado. Ele tinha 93 anos e deixa a mulher, Íris Abravanel, e as filhas Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Daniela e Renata, além de 13 netos.





No mesmo dia, a polícia da capital prendeu dois dos sequestradores, Marcelo Batista Santos e Esdras Dutra Pinto. Irmão de Esdras, Fernando Dutra Pinto, e uma namorada, conhecida como Jenifer, conseguiram fugir com o dinheiro do resgate. Mais tarde, Fernando foi descoberto em um hotel de Alphaville, no município de Barueri, e matou a tiros dois policiais, conseguindo fugir.

Reviravolta impressionante no caso

A maior reviravolta no caso aconteceu no dia 30 de agosto, quando Fernando Dutra Pinto invadiu novamente a mansão de Silvio Santos, desta vez fazendo o apresentador como refém. Em depoimento posterior, o sequestrador disse ter dormido em um terreno próximo à mansão e que voltou ao local para pedir ajuda do apresentador, achando que seria morto pela polícia.

Fernando exigiu um helicóptero para a fuga e não queria negociar com a polícia. Mais tarde, ele concordou em liberar Íris Abravanel, mulher do apresentador, as filhas e os funcionários da casa, ficando apenas com Silvio Santos em seu poder.

Logo, equipes de reportagem de todas as emissoras chegaram ao local, e todo o país acompanhou ao vivo pela TV as negociações das autoridades com o sequestrador. Depois de quase oito horas de negociação, Fernando concordou em se entregar, com a chegada do então governador Geraldo Alckmin, que garantiu a integridade física do prisioneiro. Fernando Dutra Pinto morreu numa penitenciária de São Paulo, em janeiro de 2002, por parada cardiorrespiratória decorrente de uma pneumonia bacteriana.

Veja também

FRANÇA Funeral de Alain Delon acontecerá no dia 24 de agosto