FAMOSOS Silicone, reeducação alimentar e treino intenso: saiba como Ruivinha de Marte transformou seu visual Cantora e humorista comemorou recentemente ter chegado aos 57kg com mudança no estilo de vida: "Bora, bora, falta pouco para os 60kg"

Quem viu Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte, na época em que ela fazia par com Cremosinho, talvez não a reconhecesse facilmente hoje. Antes mesmo desse intervalo, a cantora e humorista já vinha passando por uma grande transformação visual, que incluiu a realização de procedimentos estéticos, uma reeducação alimentar e musculação com uma rotina de treinos intensos. Desde o início da mudança, ela já ganhou aproximadamente 14 kg e músculos.

Com a dedicação aos treinos, a garota passou a estrelar campanhas publicitárias para academias, reforçando a sua nova fase. Três semanas atrás, ela até comemorou ter chegado a um novo patamar em relação ao corpo: “E chegamos nos 57kg. Para quem zombava de mim, vai tomando. Bora, bora, falta pouco para os 60kg”, disse ela, rebatendo os comentários que chegou a receber.





Em entrevista à revista Quem, Ruivinha afirmou que, entre os procedimentos estéticos realizados, estão uma harmonização facial, plásticas no nariz, na boca e no queixo e ainda colocou próteses de silicone nos seios.

Ela comentou sobre ter colocado as próteses em outubro do ano passado: “Logo depois que fiz os procedimentos no rosto, fiquei pensando em pôr silicone, mas, até então, não tinha coragem. Mas fui me preparando até que o dia chegou. Estou amando muito meus seios, apesar de receber muitas críticas por ele ser tão grande para mim. Estou amando e não me arrependo”.

A transformação no corpo é perceptível para os seguidores que acompanham Ruivinha. “Caraca, mulher, cada dia que passa você fica mais gata! Que evolução”, disse uma internauta. “A transformação corporal mais incrível que já vi. Simplesmente surreal. Ela já era linda, ficou perfeita”, apontou outro. “Tem que mudar (o nome) pra Ruivona de Marte”, brincou um terceiro.

