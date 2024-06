Silvia Poppovic: saiba quem é o advogado e novo namorado de apresentadora

A- A+

Silvia Poppovic está amando. Em uma publicação no Instagram sobre o dia dos namorados, a apresentadora de 69 anos revelou que está namorando o advogado paulista Álvaro Luís Fleury Malheiros e pediu aos seguidores: “Torçam pela gente”. Esta é a primeira vez que ela assume um relacionamento desde 2022, quando ficou viúva.

"Love is in the air” (O amor está no ar), começou a apresentadora na legenda de uma foto em que aparece beijando o advogado em um restaurante. “Nessa semana dos namorados, quero dizer que a vida me presenteou com uma nova oportunidade de amar, ser amada e feliz.”

Malheiros é formado pela Universidade de São Paulo (USP) em direito, um curso que concluiu em 1976. Na década de 1970, ele também passou pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), onde foi aluno da Escola de Administração de Empresas.

Sem perfil nas mídias sociais mais utilizadas, Malheiros prefere uma vida mais discreta. Ele tem apenas uma conta no LinkedIn, em que compartilha publicações da Porto Advogados, escritório localizado em São Paulo e do qual é sócio desde março de 2012. Nesta plataforma, o amado de Poppovic ainda compartilha a fluência em línguas estrangeiras: inglês, francês e espanhol, além, é claro, do português.

Antes do relacionamento com Álvaro, Poppovic não havia assumido relacionamento com nenhuma outra pessoa. A jornalista foi casada com o médico Marcello Bronstein, que morreu no dia 25 de novembro de 2022, aos 78 anos. Ele havia sido diagnosticado com leucemia em setembro de 2021.

Três semanas após perder o marido, Silvia postou um vídeo nas redes sociais bastante emocionada.

"Tenho vivido um luto muito intenso. Primeiro porque eu morro de saudades dele, a gente tinha uma boa relação, era um casamento de muita parceria, onde a gente conversava, trocava ideias, tinha muita vitalidade na nossa relação. Então, de um lado isso é difícil porque é um tobogã de emoções, a falta que faz é enorme, de outro lado, sei que eu vou ter boas memórias dele. Começo a falar e me emociono, mas o que eu preciso dizer para vocês é que exatamente essas boas memórias que me fazem continuar tendo vontade de viver e de continuar trabalhando e eu preciso voltar a pegar a minha rotina de jeito e eu estou me esforçando muito para fazer isso. Desculpa, eu não queria estar chorando, mas é assim que a gente vive. Uma hora está chorando, outra hora está rindo e ainda bem que tenho ele dentro de mim e tenho o carinho de tantas pessoas", desabafou ela na ocasião.

"Não é fácil viver o luto, é muito difícil, mas a vida tem que ser vivida, eu tenho uma filha, tenho uma vida que eu quero viver com a maior qualidade e vou me empenhar muito para fazer de cada dia um dia importante. Então é isso, eu queria dizer que a partir da semana que vem agora eu estou retomando o meu trabalho e vai ser com risadas, com choros, eu sei disso, desculpa ter me desorganizado aqui, mas eu conto com seu apoio, com seu aplauso, com a sua torcida e com o seu amor", completou.

