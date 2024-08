Silvio Santos foi enredo de escola de samba e tema de livros, série de TV e musical de teatro

A- A+

O apresentador e empresário Silvio Santos, morto neste sábado aos 93 anos, foi inspiração para uma vasta produção cultural brasileira, de livros a musicais de teatro, passando por série de TV e até enredo de escola de samba. Sim, o "dono do baú", que nasceu no Rio de Janeiro, foi homenageado na maior festa de sua cidade natal e fez questão de comparecer.

Abaixo, listamos as produções que tiveram Silvio Santos como tema.

Samba

"Qual é o prêmio, Lombardi, diz aí! / Qual é a música quem sabe, canta aí! /Quem quer dinheiro? O aviãozinho vai subir!", dizia o samba da escola Tradição em 2001, cujo enredo "Hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar!" homenageava Silvio.





Não só o patrão apareceu na Marquês de Sapucaí no abre-alas da escola para ser ovacionado pelo público, como boa parte das estrelas do SBT também riscaram a avenida. Estiveram no desfile o locutor Lombardi e os apresentadores Gugu Liberato, Hebe Camargo, Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega, entre outros. A escola, apesar de empolgar o público, ficou na oitava colação no ranking geral, encabeçado naquele ano pela Imperatriz Leopoldinense.

Livros



A trajetória do camelô que virou um dos maiores comunicadores do país é tema recorrente no meio editorial, que, em sua maioria, publica livros enaltecendo a capacidade empreendedora de Silvio Santos. Dentre as principais publicações que exploram a complexidade de Silvio Santos, está "Topa tudo por dinheiro: as muitas faces do empresário Silvio Santos", do jornalista e crítico de TV Mauricio Stycer, publicada em 2018.

Série de TV



No ar em 2022 no Star+, "O rei da TV" contou, em duas temporadas, a saga do "dono do baú", interpretado por Guilherme Reis, Mariano Mattos Martins e José Rubens Chachá em diferentes fases da vida do protagonista. As filhas Renata, Daniela e Silvia chegaram a reclamar da produção. Daniela, por exemplo, disse que a história foi mal contada e que transformou seu pai em uma pessoa "arrogante".

Musical de teatro

Nos palcos desde 2019, a comédia musical "Silvio Santos vem aí" tem Velson D’Souza no papel do patrão. A peça faz um recorte da infância dele, vivida na Lapa, no Rio, até os anos 1990, quando o SBT se torna vice-líder de audiência na TV brasileira. Gugu Liberato, Hebe, Elke Maravilha, Wagner Montes, e Bozo são algumas figuras emblemáticas da época representadas no musical, dirigido por Fernanda Chamma.

