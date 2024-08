Um novo Silvio Santos? Conheça nomes apontados como possíveis sucessores do apresentador

A- A+

Leia também

• Silvio Santos cuidava do visual há 40 anos com o mesmo cabeleireiro; saiba quem é Jassa

• Antes de Íris Abravanel, Silvio Santos teve casamento escondido para manter fama de "galã"

• Em 2003, Silvio Santos anunciou falsa doença terminal: "Vou me aposentar e morrer"

Durante décadas, Silvio Santos, que morreu neste sábado, aos 93 anos, brilhou comandando os auditórios da TV. Ao longo desta trajetória, diversos apresentadores foram apontados como seus possíveis sucessores. Ainda nos anos 1980, despontaram nomes como seu pupilo Gugu Liberato (morto em um acidente doméstico em 2019) e Fausto Silva, o Faustão, que anunciou sua aposentadoria em 2023.

Entre os nomes na ativa, quatro são os mais citados: Celso Portiolli (SBT), Luciano Huck (Globo), Rodrigo Faro (Record) e, claro, Patrícia Abravanel, filha do apresentador que desde 2022 comanda o Programa Silvio Santos na emissora fundada pelo pai. Trata-se de um quarteto talentoso e ainda com muito futuro na TV. Mas uma coisa é certa: Silvio Santos é insubstituível.

Celso Portiolli

Desde seu início na TV, Celso Portiolli está ligado a Silvio Santos. Em 1993, o paranaense de Maringá foi contratado pelo SBT para ser roteirista das famosas pegadinhas do programa "Topa tudo por dinheiro", comandado pelo Patrão. Ele permaneceu e cresceu na emissora, onde passou para frente das câmeras e se consolidou como um dos principais nomes, comandando diversos programas de sucesso ao longo dos anos.





Apresentador Celso Portiolli — Foto: Instagram

Portiolli, 57 anos, estreou como apresentador em 1996, no programa "Passa ou repassa". Depois, passou por atrações como "Xaveco", "Curtindo uma viagem", "Tempo de Alegria" e "Domingo Legal". Este último, assumido em 2009 após a saída de Gugu Liberato do SBT, virou sua "casa": ele está até hoje à frente da atração, que se tornou uma referência no início da tarde dominical no SBT.

Conhecido por sempre buscar inovações para manter seus programas atrativos e relevantes, um dos maiores trunfos de Portiolli é sua versatilidade. Ele é capaz de comandar tanto quadros no "formato clássico" dos programas de auditório quanto game shows e atrações de viagens. Também é conhecida sua habilidade natural para interagir de maneira descontraída e simpática com o público e convidados. Dono de um senso de humor apurado, vale salientar: ele é dono de uma das melhores imitações de Silvio Santos.

Luciano Huck

Um dos apresentadores de TV mais conhecidos e influentes do Brasil, Luciano Huck, 51 anos, possui características que o afastam e o aproximam de Silvio Santos. Se há algum tempo ele procura dar certo "engajamento social" aos seus programas, o que nunca foi muito a pegada do fundador do SBT, o paulistano comanda "shows de calouros" com famosos e, assim como seu antecessor, busca empreendimentos fora das telas, com investimentos em diversas áreas, e já demonstrou interesse na carreira política — se Huck acabou não se candidatando a presidente em 2018, Silvio Santos foi barrado da disputa em 1989 pela justiça eleitoral.





Luciano Huck // Divulgação

A carreira de Huck na televisão começou em 1994, quando estreou como apresentador do programa "Circulando" na CNT Gazeta. Mas foi com o programa "H" na Band, a partir de 1996, que ele ganhou grande destaque nacional. Na esteira das performances picantes das personagens Tiazinha (Suzana Alves) e Feiticeira (Joana Prado), sua popularidade cresceu rapidamente e, em 2000, ele foi contratado pela TV Globo para comandar o "Caldeirão", programa que estreou nas tardes de sábado e se tornou um dos maiores sucessos da emissora.

Em 2021, Huck passou a colher do "Caldeirão" para Marcos Mion e assumiu um novo desafio: substituir Fausto Silva no tradicional "Domingão", que ele comandava desde 1989. Com essa transição, Huck levou seu mix de celebridades, engajamento e entretenimento para as noites de domingo, mantendo quadros de Faustão, como a "Dança dos famosos", trazendo hits seus como "Quem quer ser um milionário?" e ainda introduzindo novos quadros. Sua capacidade de se conectar com o público, combinada com sua habilidade em contar histórias emocionantes e inspiradoras, ajuda a manter o "Domingão com Huck" como um dos programas mais assistidos da televisão brasileira.

Rodrigo Faro

Hoje com 50 anos, o paulistano Rodrigo Faro fez comerciais de TV na infância e estreou em 1987, ainda adolescente, no programa infantil "ZYB Bom", da Band. Depois se destacou como ator de diversas novelas e séries na Globo, incluindo "Malhação", "O cravo e a rosa" e "Chocolate com pimenta". No entanto, foi como apresentador, na Record, que ele realmente encontrou seu caminho, consolidando-se como uma das principais figuras do entretenimento brasileiro.





Rodrigo Faro // Antonio Chahestian/ Record TV

Desde 2008, quando assumiu o comando do programa "O melhor do Brasil", Faro vem se destacando por sua habilidade em conduzir quadros variados, que vão desde versões atualizadas do "Namoro na TV" (quadro consagrado por Silvio Santos), até desafios divertidos em que ele mesmo se coloca como alvo de piadas. Atualmente, ele apresenta na Record a "Hora do Faro", uma das maiores audiências da emissora.

As semelhanças entre Rodrigo Faro e Silvio Santos passam pelo carisma: os críticos de TV sempre elogiaram sua presença de palco e capacidade de engajar o público de todas as idades. Além disso, coube a Faro encarnar Silvio Santos no filme "Silvio", que tem estreia prevista para 12 de setembro e foca em um dia de agosto de 2001, quando o comunicador foi mantido como refém.

Patrícia Abravanel

Patrícia talvez seja a mais conhecida das seis filhas de Silvio — suas irmãs são Cintia, Silvia, Daniela, Rebeca e Renata. Desde jovem acumulando experiência em atrações do SBT como "Cante se puder", "Máquina da fama" e "Vem pra Cá", há algum tempo ela é apontada como possível sucessora do pai como apresentadora (Rebeca Abravanel e Daniela Beyruti são executivas do SBT). De fato, desde que seu pai se afastou definitivamente da TV, em 2022, ela comanda o Programa Silvio Santos.



Patrícia Abravanel // SBT Reprodução

Além disso, Patrícia é infuenciadora digital e esteve ligada ao início do projeto que originou a marca de cosméticos Jequiti. Patrícia é casada com o político Fábio Faria, quatro vezes eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte e Ministro das Comunicações durante o governo Bolsonaro. Eles têm três filhos: Pedro, Jane e Sênor — o caçula tem o mesmo nome de batismo do avô, Senor Abravanel.

Destaque por sua desenvoltura à frente das câmeras, Patricia se inspira claramente no estilo do pai, abusando de interações com o público e bordões, mas acabou cavando seu próprio espaço, consolidando-se como uma das principais apresentadoras do SBT.

Veja também

SILVIO SANTOS Silvio Santos: relembre o sequestro do apresentador e de sua filha, em 2001