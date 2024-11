A- A+

celebridades Simaria tem canal banido do Telegram; saiba o motivo Segundo informações do site Metrópoles, o banimento se deu por conta do conteúdo postado

A cantora Simaria teve um canal dedicado a ela banido do aplicativo Telegram. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, ao entrar no canal – que já existe há alguns anos –, a seguinte mensagem é exibida:

“Este canal não pode ser exibido porque foi usado para divulgar conteúdo pornográfico”

Ex-dupla e irmã da também cantora Simone Mendes, Simaria é conhecida por compartilhar fotos e vídeos sensuais em suas redes sociais.

Em resposta à colunista Fábia Oliveira, a equipe de Simaria informou que o canal não é oficial da cantora e é administrado por fãs. Acrescentou, ainda, que Simaria possui um grupo oficial no WhatsApp.

A cantora também foi às redes sociais para alertar o público:

"Estou passando aqui para avisar que os únicos canais oficiais que eu tenho, gerenciados pela minha equipe, são estes: o canal do meu perfil aqui no Instagram , meu canal no YouTube e meu canal no WhatsApp. Todos os outros canais não são meus, tá bom? Então, fiquem atentos!”

