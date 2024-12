A- A+

ANIMAÇÃO "Sociedade da Virtude" terá especial de Natal na Max e no Adult Swim Episódio de 20 minutos da animação será lançado no dia 13 de dezembro

“Sociedade da Virtude”, animação adulta brasileira que satiriza o mundo dos super-heróis, vai ganhar um especial de Natal. A novidade foi anunciada durante a CCXP 2024, na tarde deste domingo (8).

Batizado de “A Sociedade da Virtude Salva o Natal!”, o programa natalino estreia no dia 13 de dezembro, às 21h, na Max e no canal Adult Swim. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o roteirista Ian SBF e o ilustrador Tobias Daneluz, criadores da série, falaram sobre o lançamento.

“A gente pode esperar coisas muito diferentes. Eu acho que vai conseguir agradar todo mundo que gosta da série, mas vai ser o ‘Sociedade da Virtude’ de um jeito que a galera nunca viu e que, com certeza, é um preparativo para o que vem adiante”, garante Ian.



O especial vai mostrar o grupo de heróis em uma missão para salvar o Natal. O vilão da vez é ninguém menos que o próprio Papai Noel, que é dono de um perigosa de espionagem e encabeça uma grande conspiração envolvendo megacorporações e esquemas de enriquecimento fácil.

Para a nova aventura, os criadores prometem um pouco de tudo o que consagrou a animação: humor com situações constrangedoras, referências à cultura pop e muita pancadaria. O episódio tem 20 minutos de duração.

Criada em 2017, a “Sociedade da Virtude” nasceu como uma websérie para o YouTube, com vídeos curtos, de até três minutos. Em 2023, entrou para o portfólio do Adult Swim, em compilados dos curtas, estreando posteriormente na Max.

Segundo Ian, produzir o especial natalino serviu também como um preparativo. “Foi a oportunidade perfeita da gente conseguir fazer um episódio longo, para sentir linguagem e tudo o que a gente queria testar para começar a nova temporada, que será daqui a pouquinho”, afirmou.

O novo episódio concretiza a vontade que os criadores já alimentavam há tempos de brincar com uma tradição televisiva. “Todo super-grupo precisa de um especial de Natal. É algo universal na cultura pop”, justifica Tobias.

Sobre o que está sendo pensado para a próxima temporada da série, Ian garante: “Com certeza, é uma evolução. Não vamos só continuar o que a gente já fazia. Vai ser uma linguagem totalmente nova, que vai encaixar mais ainda na TV e no streaming”.

Os criadores defendem que as novas janelas de exibição não suprimem o traço autoral de “Sociedade da Virtude”, mas dão à série uma maior estrutura de produção. “Estando no streaming com uma marca gigante e num canal que sempre foi a nossa maior referência, nossa vontade de fazer algo melhor só aumenta, saber que agora também as entregas ao público vão ser maiores”, comenta Tobias.

O ilustrador ainda reflete sobre como o seu desenho evolui ao longo de quase dez anos, desde que a websérie foi lançada. “Fui montando uma concha de retalhos de referências, ainda mais fazendo uma série que fala de super-heróis e, consequentemente, de traços já existentes. Mas sinto que a ‘skin’ do Sociedade é muito única, um resultado que consegui alcançar mesclando inspirações e brincando com estilos”, analisa.

