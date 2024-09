Sumiço de Maidê Mahl mobiliza colegas de elenco que clamam por ''qualquer informação''

A- A+

O desaparecimento da atriz Maidê Mahl tem gerado comoção nas redes sociais. Parte do elenco da série "O rei da TV" (2022), sobre a trajetória de Silvio Santos — e em que a artista interpreta a personagem Elke Maravilha — vem compartilhando publicações para propagar o caso.



Nomes como os atores Mariano Mattos e Larissa Nunes, intérpretes dos personagens Silvio Santos e Young Cleusa na produção inspirada na realidade, usaram o Instagram para clamar por "qualquer informação", como se lê num dos cartazes reproduzidos digitalmente.

"A gente tem esperança de que a Maidê possa ter ido para o Sul. Já acionamos todos os órgãos responsáveis. Não temos nenhuma notícia que aponte uma fatalidade, então vamos confiar até o final. Espero que no final disso tudo a gente possa celebrar o amor que ela nos desperta", afirmou um amigo, que esteve com a artista no dia 23 de agosto.

Maidê foi vista pela última vez no bairro de Moema, em São Paulo, por volta das 15h30 da última segunda-feira (2), usando uma mochila, calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrez. Nas publicações, os conhecidos dela divulgam telefones da Delegacia de Desaparecidos e do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental.

Na manhã desta quinta-feira (5), uma amiga da atriz contou que a modelo segue desaparecida. Outro conhecido de Maidê contou que ela enfrentava "problemas de saúde", sem dar mais detalhes, e que fazia tratamento e acompanhamento.

"Um dos amores das nossas vidas está em perigo. Maidê é amada por todos que tem o privilégio de estar ao seu lado. Está há algum tempo passando por problemas sérios de saúde, recebendo acompanhamento e tratamento de ponta na Escola Paulista de Medicina, a quem somos muito gratos", prosseguiu a amiga.

Famosos como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Leonardo Miggiorin e Natallia Rodrigues compartilharam a postagem sobre o desaparecimento da jovem.

Quem é Maidê Mahl?

Maidê Mahl é atriz e já participou de séries em plataformas de streaming. Em "O rei da TV", disponível na plataforma Star+, ela interpretou Elke Maravilha. Já em "Vale dos esquecidos" (2022), da Max, ela deu vida à personagem Giovanna.

Nas redes sociais, Maidê tem quase 18 mil seguidores e também compartilha seus trabalhos como modelo, posando em editoriais. Sua última postagem no feed do Instagram antes do desaparecimento se deu em abril deste ano, com fotos suas diversas.

