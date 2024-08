A- A+

processo judicial Suposto filho de Nahim pede reconhecimento de paternidade e diz que ex do cantor travou contato Francisco Felisone Liebana afirma que tentou falar com artista, mas que foi impedido por Andreia Andrade

Um suposto filho do cantor Nahim abriu um processo judicial para solicitar o reconhecimento de paternidade, dois meses após a morte do artista, aos 71 anos. De acordo com a revista Contigo, Francisco Felisone Liebana, de 43 anos, chegou a tentar entrar em contato com o músico, porém não obteve sucesso: a ex-esposa do cantor, Andreia de Andrade, teria travado a troca de mensagens entre os dois.

Logo que tomou conhecimento sobre a possibilidade de ser filho de Nahim, Francisco começou a buscar meios de falar com o seu possível pai. Ele havia sido adotado e, de acordo com a publicação, soube que a sua mãe biológica teve um relacionamento com o cantor por meio de sua irmã de criação, Andréia Felisone.

''Oi, desculpe, ainda não nos conhecemos, mas preciso que você peça ao seu esposo para ver a mensagem que enviei a ele. O assunto é importante tanto para ele quanto para mim. Mandei uma mensagem, mas não sei se ele a viu. Me chamo Francisco, e pelo que descobri até agora, ele pode ser meu pai'', disse Francisco em uma troca de mensagens com Andreia, então esposa de Nahim, conforme capturas de tela divulgadas no programa ''A tarde é sua'', da RedeTV!.

Ela, entretanto, retornou afirmando que não faria ponte entre os dois. ''Sugiro que você tente outro recurso. Através de mim não será possível. Antes de mais nada, tem que pedir DNA. Sendo assim, ninguém fica com dúvidas. A partir do momento que você der entrada em qualquer fórum solicitando confirmação de paternidade, ele é intimado a se apresentar. Caso se negue, ele é considerado pai'', afirmou.

No processo aberto, Francisco faz um requerimento para que sejam coletadas amostras das supostas irmãs Noelle Tadeu Jorge Elias Leduc, de 39 anos, e de Maria Clara, de 16 anos, a fim de comprovar a paternidade. Pede ainda que o nome do cantor seja incluído em sua certidão de nascimento.



''E no caso de resultado inconclusivo, pleiteia-se desde já, a exumação do cadáver do investigado para fins de colher material genético para exame comprobatório'', diz o texto.

Quem foi Nahim?

Nahim é o nome artístico de Naim Jorge Elias Júnior, nascido em 11 de agosto de 1952 em Miguelópolis, interior paulista. O cantor fez sucesso na década de 1980, quando frequentava programas de auditório e foi um dos grandes vencedores do quadro "Qual É a Música?", no SBT.

O sucesso veio com os hits ''Dá Coração", "Coração de Melão" e "Taka Taka". Ainda nos anos 1980, ele gravou seu primeiro disco e se tornou um expoente do brega. Ao todo, foram mais de 14 álbuns e 86 músicas lançadas. Ao longo da carreira, participou de diversos programas de televisão, como o reality show "A Fazenda", da TV Record.

Em abril de 2019, chegou a ser preso por descumprir uma medida protetiva contra uma de suas ex-esposas, Sandra Aparecida Pandolfi de Freitas. Em 2020, candidatou-se a vereador em São Paulo, mas não se elegeu.

