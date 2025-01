A- A+

Televisão Tatá Werneck celebra volta de "Lady Night" à Globo e retorno em "The Masked Singer Brasil" Além de retornar ao posto de jurada na quinta temporada do "The Masked Singer Brasil", que começou no último dia 12, Tatá também é vista na Globo pela quarta vez, na oitava temporada de "Lady Night"

Tatá Werneck transborda irreverência e carisma. Atualmente, a atriz, humorista e apresentadora celebra uma fase movimentada na Globo e no Multishow, conciliando projetos em que pode expor com segurança sua personalidade e direcionados a diferentes públicos.



Além de retornar ao posto de jurada na quinta temporada do “The Masked Singer Brasil”, que começou no último dia 12, Tatá também é vista na Globo pela quarta vez, na oitava temporada de “Lady Night”, produção original do Multishow.

“Acho que o ‘Lady Night’ ganha muito com a possibilidade de transitar nos dois espaços e se comunicar com públicos diferentes, chegar a mais gente. A repercussão é diferente e igualmente importante”, ressalta.

O entusiasmo de Tatá ao falar do talk-show é inegável. “Essa foi a temporada mais longa de todas e, tirando a em que estava grávida, foi a que me exigiu mais. O ‘Lady’ estava há um ano e meio fora do ar e, graças a Deus, mostrou que tem fôlego para mais. Amém! Porque eu ainda tenho o mesmo entusiasmo da primeira temporada”, garante a atriz, que ainda pode ser vista no Globoplay no filme “Minha Irmã e Eu” que protagoniza junto com Ingrid Guimarães e que chegou à plataforma de streaming no dia 4 de janeiro, depois de ficar em cartaz entre 2023 e 2024 nos cinemas.



Entre os momentos que considera mais marcantes no “Lady Night”, Tatá destaca a diversidade de emoções e improvisos. “Amo Narcisa e Inês Brasil descobrindo que nasceram no mesmo dia. Amei improvisar músicas com Ivete.



E Angélica entrando em contradição no detector de mentiras. Amo Pedro Bial de uma maneira que nunca tinha visto”, detalha. Entre os nomes entrevistados por Tatá Werneck nesta leva de episódios estão também os atores Nicolas Prattes, Débora Falabella e Rafael Vitti, marido de Tatá.



Paralelamente, no “The Masked Singer Brasil”, Tatá reassume o papel de jurada, enquanto Eliana comanda a apresentação. Desta vez, a temporada é marcada por fantasias inspiradas em personagens de novelas icônicas da Globo.



“Estou muito animada para todo mundo se emocionar como estamos emocionados. É muito potente ver a descoberta de novos talentos, seja cantando ou dançando, muitas vezes para pessoas que não são da área artística”, deslumbra-se.

“Lady Night” – Globo – Quinta-feira, às 23h40.

“The Masked Singer Brasil” – Globo – Domingos, às 15h45.

Íntimo e pessoal

Quem assiste ao “Lady Night” sabe o quanto Tatá Werneck costuma inserir pessoas e até desabafos de sua vida pessoal no programa do Multishow.



Não é raro ver o pai da apresentadora aparecer ali. Seja para fazer graça ou em momentos de pura emoção, Tatá volta e meia se despe de qualquer pudor e fala abertamente sobre questões ligadas à maternidade, ao casamento e outros aspectos de sua realidade.



Nesta nova leva de episódios, que foi exibida no Multishow entre outubro e novembro do ano passado, até Rafael Vitti, marido dela, foi entrevistado. “Amo ter vencido meu medo de entrevistar o Rafa e ele ter vencido o medo dele, ao mesmo tempo”, derrete-se.



Já no “The Masked Singer Brasil” deste ano, Tatá tem a oportunidade de revisitar um pouco de seu passado também. Afinal, antes de sonhar em fazer novelas na Globo, ela também foi uma telespectadora do canal.



E a jurada não hesita ao responder quais foram os folhetins que mais gostou de acompanhar. “‘Que Rei Sou Eu?’, ‘A Próxima Vítima’, ‘Vamp’ e ‘Amor à Vida’ são as minhas preferidas”, entrega.



No programa, uma das fantasias é do Conde Vlad, papel de Ney Latorraca em “Vamp”. Já “Amor à Vida” marcou sua estreia na emissora, quando Tatá deu vida à periguete Valdirene na trama de Walcyr Carrasco, exibida entre 2013 e 2014.

Instantâneas

# Tatá Werneck começou a ser conhecida na MTV, emissora onde atuou em programas como “Comédia MTV” e “Trolálá”.

# Enquanto gravava “Amor à Vida”, Tatá chegou a entrar no reality show “Big Brother Brasil 14”, mas improvisando situações com os participantes como se Valdirene estivesse concorrendo ao prêmio com eles.

# Tatá esteve ainda nas novelas “I Love Paraisópolis”, “Haja Coração”, “Deus Salve o Rei” e “Terra e Paixão”.

# Em 2019, nasceu a primeira e única filha de Tatá e Rafael Vitti, Clara.

