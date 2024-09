Banda Catedral faz duas noites de shows no Teatro RioMar

A- A+

Circulando com show da turnê "Catedral ao Extremo", os cariocas da Banda Catedral desembarcam no Recife nesta sexta-feira (20) e no sábado (21) com show no Teatro RioMar, às 21h.



Com ingressos a partir de R$ 80, os shows vão passear por canções que devem rememorar as fases do grupo.

Será um show com repertório bem vasto, animado, forte, com músicas que jamais tocamos ao vivo ao longo de todos esses anos. Será uma turnê diferenciada, pensada com muito carinho para os nossos fãs”, afirma Kim Motta, vocalista da banda.

Catedral de gerações

Referência do "rock gospel", a banda Catedral soma quase quatro décadas de trajetória na música, com vendagem de pelo menos 3 milhões de discos.









Com canções conhecidas do público, a exemplo de "Eu Amo mais Você", "Eu Quero Sol Nesse Jardim" e "Quem Disse que o Amor Pode Acabar?", o grupo atravessou gerações e segue embalando fãs de um 'rock cristão', tomado por mensagens positivas.



A banda também traz nas letras que discorrem sobre amor e outras temáticas.







Além dos shows em Recife, a turnêc"Catedral ao Extremo" passa por Marabá, Belém, Manaus, Goiânia, Brasília, São Paulo, Nova Iguaçu, Belo Horizonte e Boa Vista.



No Nordeste, a capital pernambucana se junta a Aracaju, Maceió, Salvador, São Luís, Campina Grande e Teresina, como cidades anfitriãs do grupo.

Queremos encerrar 2024 com chave de ouro e nada melhor do que celebrar cantando os maiores sucessos da banda”, deseja Kim.

Serviço

Show da Banda Catedral, turnê "Catedral ao Extremo"

Quando: Sexta-feira (20) e sábado (21), às 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria do teatro e no site

Informações: @teatroriomarrecife

