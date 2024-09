A- A+

LUTO Ator de 'Peppa Pig' e 'Doctor Who', David Graham morre aos 99 anos A causa do falecimento ainda não foi divulgada

David Graham, responsável pela dublagem original dos personagens Vovô Pig, na animação infantil "Peppa Pig", e Daleks no seriado de TV "Doctor Who", morreu na sexta-feira (20), aos 99 anos.

A morte do ator foi confirmada pelo produtor de televisão Jamie Anderson, filho do criador da série Thunderbirds, que também contou com a participação de Graham.

De acordo com o The Guardian, Anderson "estava muito triste em confirmar a morte". A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

"Há apenas algumas semanas, eu estava com duas mil pessoas em um show de Gerry Anderson em Birmingham, onde cantamos parabéns para ele — uma ocasião muito alegre. E agora, apenas algumas semanas depois, ele nos deixou. David sempre foi gentil e generoso com seu tempo e seu talento. E que talento. Ele fará muita falta", disse Anderson.

Graham é conhecido por dar voz aos vilões Daleks, de Doctor Who, e também participou da série como ator. Um dos trabalhos mais recentes do artista foi a dublagem de Vovô Pig, avô da personagem principal do famoso desenho-animado Peppa Pig.

O ator era natural de Londres, capital da Inglaterra, David Graham. Ele estudou em Nova York, nos Estados Unidos, e trabalhou como mecânico da Força Aérea Britânica, antes de se dedicar à dramaturgia.

Nos primeiros anos de carreira, ele teve diversos papéis no teatro e televisão no Reino Unido. Em 1963, passou a dublar os extraterrestres Daleks de Doctor Who e dois anos depois começou a dublar diferentes personagens de Thunderbirds.

Em 2004, Graham se tornou a voz de Vovô Pig, o avô de Peppa Pig, e dublou o personagem até 2022.

