séries Tem 4 milhões de dólares sobrando? A casa de "Breaking Bad" está à venda Proprietária se diz exasperada com a quantidade de fãs que passam pela frente de sua propriedade e que jogam pizzas no telhado

Uma das mais famosas locações da história da televisão, a casa em Albuquerque (cidade no estado americano do Novo México) na qual viveu o personagem Walter White ( Bryan Cranston) na série “ Breaking Bad” está à venda.

Estimulada pela popularidade da produção, exibida entre 2008 e 2013, a proprietária pede o valor de US$ 4 milhões (cerca de R$ 24, 7 milhões) pelo imóvel, apesar de outras casas semelhantes na área serem estimadas em US$ 350 mil (R$ 2,16 milhões).

Em entrevista à estação de rádio local KOB4, Joanne Quintana disse que embora tenha boas memórias das filmagens (inclusive do dia em que Cranston jogou uma pizza no telhado da casa, para uma das cenas memoráveis de “Breaking Bad”), andava exasperada com a quantidade de fãs (uma média de “300 carros por dia”) que passam pela frente da casa e que tentam, inclusive, recriar a cena da pizza.



“Vamos embora apenas com nossas memórias. É hora de seguir em frente. Terminamos. Não há mais razão para lutar”, disse Quintana.

“Espero que eles façam o que os fãs querem. Eles querem um Air BnB, eles querem um museu, eles querem acesso à casa. Vão em frente.”

No ano passado, Bryan Cranston disse aos fãs de “Breaking Bad” que não deveriam esperar por sequências da série:

“Tudo deve chegar ao fim. Tudo é cíclico. Nossas vidas são cíclicas. As estações, árvores, tudo. E, então, está tudo bem ter um começo, meio e fim, e então deixar ir. Estou orgulhoso do que fizemos.”

Além de uma participação especial na temporada final de “ Better Call Saul” (um spin-off de “Breaking Bad”), Cranston reapareceu como Walter White para uma breve aparição no filme “El Camino”, em 2019.

Também reviveu o personagem para um comercial do Super Bowl em 2023.

O criador da série, Vince Gilligan também discutiu a possibilidade de um spin-off para o filho de White, Walt Jr. (RJ Mitte) em 2023.

No ano passado “Breaking Bad” foi eleito o melhor programa de TV dos últimos 25 anos em uma enquete de fãs no site Rotten Tomatoes.

