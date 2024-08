A- A+

MÚSICA The Smiths vai voltar? Johnny Marr negou oferta para que banda se reunisse no palco em 2025 Morrissey diz que rejeição do guitarrista à posição política do vocalista pode ser a razão da negativa para a volta de um dos nomes mais cultuados do rock mundial

Uma vez que os irmãos Noel e Liam Gallagher anunciaram, esta terça-feira, a volta do Oasis para uma série de shows, após um hiato de 15 anos, abriu a bolsa de apostas para o retorno das grandes bandas. Uma das mais bem-cotadas é o Smiths, da mesma cidade do Oasis, Manchester (e ídolos deles, por sinal). Mas, ao que revela o vocalista Morrissey, tão cedo essa ressurreição não vai acontecer.

Em uma breve declaração publicada em seu site, o cantor afirmou que o AEG Entertainment Group (o gigante promotor musical por trás do festival Coachella) fez uma oferta lucrativa para que ele e seu parceiro de composição, o guitarrista Johnny Marr, se reunissem para uma turnê mundial como The Smiths ao longo de 2025.



Mas Marr foi rápido em descartar a ideia, o que levou Morrissey a dizer que fará "uma turnê (de sua carreira solo) com ingressos esgotados nos EUA em novembro" enquanto o ex-companheiro seguirá "em turnê como convidado especial do New Order".

Anteriormente, Johnny Marr que suas diferenças com Morrissey — especialmente sobre política — tornaram a possibilidade de uma reunião dos Smiths improvável. ''As recentes visões políticas (de extrema direita) de Morrissey lançaram uma sombra sobre os Smiths para mim — voltando ao passado e manchando algo que era muito importante para mim'', disse Marr em uma entrevista de 2022.



''Estou muito decepcionado com ele. Isso impactou como você se sente sobre os Smiths ou você é capaz de separar o passado do presente, a banda do homem? Acho muito difícil fazer isso'', concluiu.

Além disso, ao descartar uma reunião dos Smiths no início desta semana, Marr respondeu a um fã com uma foto do membro de direita do Parlamento do Reino Unido, Nigel Farage, que Morrissey sugeriu anteriormente que seria um bom candidato para primeiro-ministro.

A tornar ainda mais improvável uma reunião dos Smiths, uma das maiores bandas do rock dos anos 1980 (que esteve em atividade apenas entre os anos de 1982 e 1987), está o fato de o baixista Andy Rourke, ter falecido em 2023 após uma batalha contra o câncer de pâncreas. Mesmo que Marr superasse suas diferenças com Morrissey, é difícil imaginá-lo querendo fazer uma turnê como The Smiths sem Rourke.

Veja também

FAMOSOS Nepo baby Enzo Celulari fala sobre ''conotação negativa'' do termo