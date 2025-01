A- A+

famosos Thiago Pantaleão revela lado "otaku": "Por que não falar de maneira nerd sobre amor?" No dia nacional dos quadrinhos, cantor pop fala sobre o amor à leitura e o objetivo de lançar novos trabalhos com Anitta, Glória Groove e Priscila Alcântara

Mesmo que os quadrinhos sejam muito relacionados às crianças, um grande número de adultos fomenta esse mercado também.

Fiéis clientes desde a juventude, eles acompanham o desenvolvimentos de histórias, formulam sua própria teoria sobre a vida dos personagens e comemoram o dia nacional da literatura que tanto amam nesta quinta-feira.

Uma dessas pessoas é o cantor e compositor pop em ascensão, Thiago Pantaleão.

Em entrevista virtual ao Globo, ele conta do amor à esta arte e como demorou a trazer essa parte de sua personalidade nas letras de sua música, além de contar os planos de grandes parcerias para os próximos projetos, de nomes como Anitta e Glória Groove.

"Eu sou muito otaku [autodenominação de fãs de cultura japonesa], muito nerd" diz o cantor.

E continua: "eu me distancio da realidade quando estou lendo quadrinhos, só sei falar disso. Se você me perguntar os quadrinhos da Marvel ou da DC todo, eu sei de caba rabo" afirma.

Revelação do gênero nos últimos anos, o músico vem se destacando ao abordar o amor LGBTQIA+ em um pop dançante que mistura o disco, groove e funk brasileiro, como no single "Desculpe por eu não te amar", que faz parte do álbum de estreia de Pantaleão, "Fim do Mundo", em 2022.

No mesmo álbum ele também trouxe a sua essência "nerd" na faixa "Konoha". E um single ao lado de Lukinhas e "Te deixo Crazy" que teve a parceria de Danny Bond.

Esta última, inclusive, o músico e compositor trouxe o seu lado desenhista e usou quadrinhos desenhados por ele mesmo na composição do cenário do clipe musical.

Composição favortia de Thiago, "Konoha" — nome referenciando a principal aldeia ninja no mangá de "Naruto" — é a música em que ele mais trouxe referências a esse universo e curtiu o resultado mesmo duvidando no início.

"Em "Konoha", enquanto estava no estúdio com Lukinhas, lembrei de um canal no Youtube de jovens que faziam músicas para personagens de animes que gostavam. Como Lukinhas é outro nerd, comentei: "a gente é romântico. Por que não fazemos uma música que represente a gente genuinamente, assim, sem vergonha?" revela o músico.

E completa: "Já falei sobre pegar os outros de calcinha porque não falar de uma maneira nerd sobre amor?"

Nascido no interior do Rio de Janeiro, Pantaleão conta que foi criado em uma família religiosa em Paracambi e se criou musicalmente com grande influência deste gênero, mas à medida que se desenvolve mais profundamente na composição de suas letras, outros aspectos de sua vida também se tornaram um tópico.

"Eu acho que para mim o que trouxe muito isso [referências] foi viver a igreja na época do coral. Tudo bem que isso é muito americanizado, e não romantizando a igreja num âmbito geral, mas ela tem seu papel social em comunidades. Serve como uma válvula de escape, como uma forma de esperança, de criar, cultivar esperança. E musicalmente falando, eu acho que criee um prestígio por cultura preta desde quando eu era criança, pela black music dentro da igreja" comenta o músico.

Após dois álbuns, "Fim do Mundo" e "Nova Era", ele conta ter se "trancado em casa" para compor dezenas de músicas e pinçar as que achar melhor para o terceiro, que ainda não tem nome, mas vem com um novo estilo.

"Os meus dois primeiros álbuns eu fiz muito na parceria que eu construí junto com o Pedrinho Gondim e o Lukinhas, que são meus amigos e agora a gente tá trazendo e agregando valor pro meu novo projeto com o produtor Douglas Modas" revela o músico.

E ressalta: "estou explorando mais a questão de composição, de arranjo, de melodia e isso tem me deixado com um coração bem alegre"

Além das composições que escreve, Pantaleão também está de olho nas parcerias que pretende trazer no seu terceiro álbum, que ainda está na fase de criação.

Mesmo amigo pessoal de Anitta, Pantaleão nunca fez trabalho musical com a diva do funk, o que é uma das metas no ano, de acordo com o cantor, que ressaltou ter ela como referência.

Outro projeto que pretende realizar ainda neste ano é repetir a parceria com Glória Groove e Priscila Alcântara, após sucesso cantando a música "Best Part", no Multishow, em 2022, que rendeu milhões de visualizações ao trio e muitos elogios.

"Todo mês essa música no telefone até hoje" conta Thiago, enquanto relembra nostalgicamente do momento.

"Que eu quero muito lançar uma música com a Línica. Quero muito fazer um R&B com a Glória, com a Priscila. Quero muito fazer um R&B romântico com a Lud, não tem nada certo ainda. Mas esse ano vai ser o ano que eu mais vou me entregar e trabalhar"

Mas além dos projetos profissionais, o "otaku" — fã de cultura japonesa— do pop também menciona os quadrinhos e animes que está lendo e indica os melhores para quem quer mergulhar neste mundo.

"Uma dica é você pesquisar o seu nicho, ver o que você gosta porque no mundo otaku tem tudo e nos quadrinhos. Eu gosto muito dos novos "House of X", dos X-Men. Os novos quadrinhos da Jean Grey, gostava muito da Liga da Justiça, além de "52". E um marco para mim que foi "X-Men Red""

Veja também