TELEVISÃO Último capítulo de ''Renascer'' será exibido mais cedo, antes do jogo da Seleção; veja programação Grade da Globo será antecipada devido a partida entre Brasil e Equador, nas Eliminatórias da Copa do Mundo

É chegado o dia dos momentos finais de ''Renascer''. A TV Globo exibe na noite desta sexta-feira (6) o último capítulo da novela das 21h. O episódio, que mostrará o fim da saga de José Inocêncio ( Marcos Palmeira), entretanto, irá ao ar em horário diferente: às 20h50. A mudança na programação ocorre devido ao jogo do Brasil contra o Equador, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, logo na sequência.

Com a grade adiantada, a emissora exibe ''Família é tudo” às 19h15. O Jornal Nacional começará às 20h (com os 10 minutos do horário eleitoral partidário sendo exibido a partir de 20h30). A novela das 21h vem logo em seguida.

Já no sábado (7), como ocorre tradicionalmente, haverá a reapresentação do capítulo às 21h30, horário normal da novela.

O último capítulo de ''Renascer'' reserva mistérios como o fim de José Inocêncio e de sua relação com o filho João Pedro (Juan Paiva). Histórias da versão original de 1993, de Benedito Ruy Barbosa, foram alteradas por Bruno Luperi para o remake.

