"Vale Tudo": Renata Sorrah comenta a escalação de Paolla Oliveira como Heleninha

A atriz Renata Sorrah adorou a escalação de Paolla Oliveira para o papel de Heleninha Roitman no remake de "Vale Tudo". Intérprete da personagem na primeira versão da novela, a atriz deu ao Glob a seguinte declaração sobre a nova escolha:

"Achei a escalação da Paolla ótima, sou muito fã dela como atriz e como pessoa, acho ela muito bacana e que vai ser muito interessante interpretar a Heleninha", comentou Renata.

"Também gostei muito da escalação da Débora Bloch (como Odete Roitman), da Taís Araújo (a protagonista Raquel Accioli) , uma atriz que acho incrível, e da Karine Telles (Aldeíde). Gilberto Braga (o autor) sempre foi ótimo em personagens femininas, né?"

Mulher que luta para superar o vício em álcool, Heleninha se tornou não só uma das mais emblemáticas personagens da carreira de Renata Sorrah - que, inclusive, recheia a internet com memes hilários -- como da história da televisão brasileira. Toda vez que surgia na tela protagonizando altas confusões na pele de Heleninha, Renata Sorrah roubava a cena.

A atriz também deu sua opinião sobre realizar o remake do folhetim em 2024:

"Vai ser interessantíssimo esse remake, com um ótimo diretor, o Paulinho (Paulo Silvestrini, que recentemente foi o responsável por comandar os trabalhos em 'Vai na Fé', sucesso do horário das 19h). É outra coisa, né, 20 anos depois, tem com uma vitalidade e força, fazendo agora, em 2024, isso vai ser muito bom!"

"É uma das novelas mais lindas que já foram escritas, é icônica, como falam agora (risos). Uma novela maravilhosa, a gente foi muito feliz fazendo ela na época. Ainda estou vendo a escalação dos rapazes, mas há também muitos personagens masculinos maravilhosos", disse.

