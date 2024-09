Veja como seria aparência de Sininho, de Peter Pan, na vida real, segundo ferramenta de IA

A- A+

Pessoas que se perguntam como seria a personagem Sininho na vida real podem matar sua curiosidade por meio do uso da inteligência artificial, que cria imagens instantaneamente para pensar neste e em outros personagens sob uma nova luz.



Esta fada, descrita na peça Peter Pan, de 1904, escrita pelo escocês James M. Barrie e que mais tarde daria origem a uma peça de teatro, é retratada como uma mulher pequena, que acompanha o rapaz, que não queria crescer, na sua fuga, e podia dotar outros com a habilidade de voar alto, polvilhando-os com seu “pó de fada”.

Na conhecida adaptação cinematográfica feita pelos estúdios Disney em 1953, Sininho, ou Tinkerbell, é retratada como uma pequena mulher de cabelos loiros e pele branca, com asas e vestido verde.



Devido à sua enorme popularidade, que leva milhões de pessoas a escolherem se vestir como ela em todo o mundo, mais de um se perguntará como seria Sininho na vida real.

Os assistentes de inteligência artificial são uma boa forma de começar a responder, pois esta tecnologia utiliza imagens da web para as unir em respostas visuais que demoram segundos. Uma das ferramentas habilitadas para isso é o Copilot, desenvolvido pelas empresas Microsoft e OpenAI.

Este aplicativo, que projeta imagens em tempo real e em poucos minutos, possui tecnologias avançadas de IA, geradas pelos mais recentes modelos de linguagem OpenAI, GPT-4 e DALL·E 3. Baseado na pergunta “Como seria a aparência de Sininho na vida real?”, o assistente gera uma série de imagens para pensar uma possível aparência para a personagem.

Como seria a Sininho na vida real

A primeira imagem de Sininho criada por inteligência artificial mostra-a em pose de retrato. As características que a tornaram mundialmente famosa na adaptação cinematográfica de 1953 se repetem: pele branca, cabelos loiros e olhos azuis claros definem seus traços.



Suas típicas asas de fada assumem o formato de borboletas e exibem um tom verde que é replicado em seus acessórios e em seu vestido, bordado com renda e detalhes dourados.

A inteligência artificial do Copilot também mostra Sininho na vida real realizando uma de suas ações mais conhecidas: espalhar pó de fada, que ela sopra de sua mão para dar aos outros a habilidade de voar como ela.

Sininho aparece nesta imagem com maquiagem verde clara nas pálpebras, lábios pintados em tom opaco e base no rosto, com duas longas mechas de cabelo loiro que caem sobre os ombros. Novamente, suas asas imitam as das borboletas, com maior distribuição entre os tons preto e verde.

Na última visão de como seria Sininho na vida real, ela aparece em uma versão moderna da cidade Londres, mas com roupas da era vitoriana. Um vestido com espartilho define sua figura, enquanto ela parece se esticar para pegar algo que não aparece na imagem. O verde volta a ser o tom predominante em suas roupas e acessórios, e a distribuição desse tom e do preto em suas asas de fada também se repete.

