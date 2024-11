A- A+

Famosos Agora cantor gospel, Luciano Camargo mora em mansão avaliada em mais de R$ 50 milhões; veja fotos Imóvel chegou a ser colocado no site de uma corretora, mas cantor negou intenção de vendê-lo

Seis quartos, dez banheiros, lago artificial, piscina, academia, sauna, elevador panorâmico, sala de cinema, brinquedoteca, quadra de tênis e sala de cristais.

Com 2.800m², a mansão onde Luciano Camargo mora com a esposa e as filhas em Tamboré, Santana de Parnaíba, na Grande de São Paulo, definitivamente não carece de espaço.

O cantor que fez fama ao lado do irmão, Zezé de Camargo, está decidiu dar uma guinada na carreira e se dedicar à música gospel.

No início do ano, foi ventilada a informação de que ele teria colocado o imóvel à venda. Fotos da propriedade chegaram a constar no site de uma corretora de imóveis.

Depois, ele desmentiu a informação. A mansão está avaliada em R$ 50 milhões. O condomínio custa R$ 4.966 e, o IPTU, R$ 3.5 mil.

Em 2021, ele abriu a casa para o apresentador Rodrigo Faro. E explicou que quis um local gigantesco para mimar a esposa.

"Eu quis dar um castelo para ela'", disse o cantor, se referindo a mulher, a arquiteta Flávia Fonseca, com quem ele teve Isabella e Helena, de 14 anos.

Só um lustre gigantesco que fica na sala da mansão está avaliado em R$ 200 mil. O cantor, inclusive, sempre chama atenção do público, principalmente pelo tamanho estrondoso do artigo de luxo.

O sertanejo também tem uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos.

Veja fotos da mansão



Veja também

luto Morre Roy Haynes, gigante do jazz que tocou com Sarah Vaughan e Charlie Parker, aos 99