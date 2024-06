A- A+

CELEBRIDADES Vejam celebridades que estão com filhos a caminho da universidade Famosos participaram recentemente de formaturas no ensino médio e já planejam futuros cursos de seus filhos

Não foi só na formatura de Samuel, seu filho de 12 anos, que Ben Affleck acompanhou recentemente.



O ator esteve nesta última quarta-feira (12) na cerimônia do filho na escola, que é fruto da relação com a ex Jennifer Garner (o episódio levantou mais suspeitas do fim do casamento dele com Jennifer Lopez, já que chegaram em carros separados e ficaram afastados durante o evento).





Jennifer Garner na formatura da filha, Violet — Foto: Reprodução Instagram

No fim de maio, Affleck e Jennifer se encontraram também na formatura de Violet, sua filha mais velha, de 18 anos, no ensino médio. Apesar de não confirmarem onde a filha irá estudar, uma foto dela com um casaco da Universidade de Yale deu uma pista sobre seu próximo destino.





A temporada de filhos de famosos que estão se graduando e indo para a universidade está aberta. Confira algumas celebridades que acabaram de celebrar a formatura dos filhos.

Katie Holmes e Tom Cruise



Suri, filha de Katie Holmes e Tom Cruise — Foto: Reprodução TikTok

Filha de Katie Holmes e Tom Cruise, Suri acabou de se formar e também usou um suéter para indicar seus planos para a faculdade. O destino da jovem de 18 anos parece ser a Carnegie Mellon University, de Pittsburgh, Pensilvânia.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin

Ex-casados, a atriz Gwyneth Paltrow e Chris Martin, vocalista do Coldplay, compareceram à formatura de seu filho, Moses, no ensino médio, em 31 de maio. O jovem de 18 anos deve ir para a Brown University, em Providence, Rhode Island, de acordo com a descrição de sua bio no Instagram.

Sean 'Diddy' Combs

Filha do rapper Sean 'Diddy' Combs, Chance já havia comemorado ter sido aceita na Universidade de Nova York em dezembro do ano passado. Desta vez a jovem de 17 anos celebrou sua formatura, na a Califórnia, no dia 31 de maio.

Guy Fieri

Dono de restaurantes e apresentador de programas de culinária como "Em busca do próximo talento" e "Lanchonetes clássicas com Guy Fieri", ele homenageou a formatura do filho, Ryder, no ensino médio com uma postagem no Instagram em 8 de junho. O jovem de 18 anos pode estar a caminha da Universidade de San Diego.

