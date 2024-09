Virginia Fonseca detalha busca por diagnóstico após cefaleia

A- A+

Virginia Fonseca deu entrada numa clínica particular em Goiânia (GO), nesta quarta-feira (25), a fim de realizar uma bateria de exames e buscar uma solução para as fortes dores de cabeça que ela vem sentindo, ininterruptamente, há mais de 15 dias.



Desde que deu à luz José Leonardo, terceiro filho fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital de 25 anos lida com uma crise de enxaqueca crônica, problema que já motivou, inclusive, uma internação no passado.

"Já tomei meu café da manhã e vou ali fazer uns exames. É perrengue de dor de cabeça. Então, essa parte da manhã provavelmente eu vou ficar um pouquinho mais sumida porque eu vou estar no médico fazendo exames. Bora ali ver o que é que tem nessa cabeça", detalhou Virginia, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

Na última semana, a influenciadora digital passou parte dos dias com compressas de batatas geladas sobre os olhos e a testa, por mais de uma hora, com o intuito de minimizar as dores. Ela diz que o método popular, indicado por sua mãe, tem efeito benéfico no seu caso.

Médicos ressaltam, porém, que a prática não funciona para todo mundo. E que, a rigor, não é a batata que provoca o alívio. A sensação de que a dor é amenizada com o uso de batatas decorre não propriamente do tubérculo em si, mas da temperatura fria, que causa vasoconstrição, ou seja, redução do calibre dos vasos e veias — como se sabe, a dor de cabeça tem como característica a dilatação dos vasos.

Há mais ou menos dois anos, enquanto estava grávida de Maria Alice, de 3 anos — ela também é mãe de Maria Flor, de 1 —, Virginia Fonseca foi diagnosticada com "cefaleia refratária à analgesia convencional". O estágio da doença acontece quando a dor de cabeça se mostra resistente a remédios analgésicos. Os sintomas frequentes, para ela, são também sensação de mandíbula travando e ombros duros, sem muita mobilidade.

Em 2023, a jovem foi novamente hospitalizada devido a uma grave crise de enxaqueca com formigamento e visão embaçada. "Foi do nada. E, nisso, começou a formigar meu braço. E depois formigaram minha boca, minha língua, e veio uma leve dor de cabeça. E eu não conseguia mais falar direito", ela relatou, na ocasião.

