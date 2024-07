A- A+

Haters Viúva de Erasmo Carlos rebate ataque após ser chamada de "esculhambada" na internet Fernanda Esteves compartilhou mensagem com críticas recebida por meio do Instagram quase dois anos após a morte do artista

Viúva do cantor Erasmo Carlos, a pedagoga Fernanda Esteves desabafou nas redes sociais nesta sexta-feira (19) sobre as críticas que recebe desde a morte do artista, há quase dois anos. Ela compartilhou um ataque recebido pela internet enviada por um usuário do Instagram e fez um desabafo sobre a situação.

“Vai gastar os milhões que ele deixou pra você, que com certeza era isso que você queria. Já chorou muito aqui… Todo mundo já viu, já convenceu os filhos dele que você amada ele pela pessoa que era”, disse o internauta em mensagem enviada diretamente para Fernanda.

"Vai arrumar essa juba e gastar dinheiro. Para de choração, já deu. Anda toda esculhambada pra fazer cena", complementou.

Fernanda rebateu o ataque em publicação nos stories do Instagram: “É aquele clichê… Nem todo homem, mas sempre um homem. Aparentemente, o Luiz Paulo está infeliz comigo e com a minha aparência, acha meu cabelo esculhambado…Tudo bem, porque a calvície precoce evidenciada por um corte de péssimo gosto também não me agrada".

Ela encerrou o texto com uma provocação: “Só uma pergunta: quantas vezes por semana homens desprovidos de beleza recebem esse tipo de mensagem? Algum viúvo recebe?”.

Um dos cantores e compositores mais populares do Brasil, Erasmo Carlos morreu aos 81 anos, no Rio de Janeiro, em novembro de 2022. Ele havia sido internado para tratar uma síndrome edemigênica. Na mesma semana, Fernanda postou uma foto do artista olhando para o mar.

"Me sinaliza pra eu não morrer de desespero! Do palco você sempre queria saber onde eu estava sentada para olhar na minha direção. Eu tô desesperada, estou com medo de esquecer dos detalhes da gente, amoooor!", escreveu Fernanda.

Juntos desde 2018 e casados desde 2019, Fernanda lembrou com carinho do Tremendão e afirmou que, nos últimos tempos, vivia para cuidar do marido e fazê-lo feliz. Ela citou ainda a criação de Erasmo pela mãe, e o classificou como um orgulho para esta mulher.

"Daqui a pouco as pessoas vão retomar a vida, vão me esquecer e deixar de falar de você, mas eu vou continuar lutando", concluiu a pedagoga na postagem.

