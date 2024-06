Will Smith é ator e cameraman em vídeo insano dos bastidores de ''Bad Boys: até o fim''; saiba como

A- A+

O ator Will Smith viralizou nos últimos dias após compartilhar um vídeo dos bastidores das gravações de "Bad Boys: até o fim", quarto longa da saga, que está em cartaz nos cinemas.

O vídeo despertou a atenção da internet ao mostrar o astro em meio a uma cena de ação, em que, além de atuar e dar tiros, ele precisava operar uma câmera junto ao seu corpo.

Para a sequência alucinante de ação, o ator "se vestiu" de uma SnorriCam — dispositivo usado para prender uma câmera junto ao corpo do ator — atrelada a uma câmera RED V-Raptor. Apesar da câmera ser conhecida por sua leveza, o dispositivo completo gerou um peso de 20 kg para o intérprete.

A SnorriCam já é regularmente usada no cinema, mas geralmente a câmera presa nela está apontada apenas na direção do rosto do ator, como em filmes como "Se beber, não case" e "O lobo de Wall Street".

Em "Bad Boys 4", no entanto, o ator/cameraman conseguia mudar a direção da câmera dependendo do momento da cena. Com isso, a versão final ficou uma espécie de mistura entre SnorriCam e SteadyCam, usada quando a câmera registra o ponto de vista do operador de câmera, que usa o dispositivo para estabilizar a imagem.

A ideia partiu dos diretores Adil El Arbi e Bilal Fallah, e do diretor de fotografia Robrecht Heyvaert, e foi abraçada completamente por Will.

