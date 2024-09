A- A+

TELEVISÃO Will Smith participa do ''Domingão com Huck'' e encontra sósia O ator participou do quadro ''Vou de Táxi'', passeando pelo Rio de Janeiro com o apresentador

Will Smith, em sua visita ao Brasil para fazer um curto show no Rock in Rio, aproveitou para participar do ''Domingão com Huck''. Durante o programa, exibido no domingo, 22, o ator participou do quadro ''Vou de Táxi'', passeando pelo Rio de Janeiro com o apresentador, e também encontrou seu sósia.

Naio Barreto, que ficou conhecido como Will Baiano, é o sósia brasileiro de Smith. Em suas redes sociais, ele usa efeitos de inteligência artificial para ficar ainda mais parecido com o americano.

Ele conheceu o ator durante as gravações do Domingão. Depois de bater um papo com Smith dentro do carro, falando sobre vida e carreira, Huck deu carona para Barreto, surpreendendo o brasileiro, que viajou para o Rio para ver o show do ídolo.

O encontro foi alegre. Também estava no momento Cleber Santos, amigo de Barreto, que é o sósia de Martin Lawrence - ator que faz o parceiro de Smith na franquia de filmes Bad Boys.

Momentos de Will real e Will sósia já tinham sido compartilhados nas redes sociais, já que, depois da ajuda de Huck, Barreto esteve com o ator no festival. Na ocasião, subiu ao palco caracterizado como o personagem do americano em Um Maluco no Pedaço, e, nos bastidores, ainda gravou uma dancinha com ele

Veja também

Música Sofia Freire faz shows de lançamento no Recife do seu novo álbum, "Ponta da Língua"