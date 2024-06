A- A+

William Russell William Russell, de "Doctor Who", morre aos 99 anos A informação foi confirmada na terça-feira (4), pelo jornal The Guardian

William Russell, ator britânico que foi um dos quatro membros originais da série Doctor Who, morreu aos 99 anos na última segunda-feira (03). A informação foi confirmada na terça-feira (4), pelo jornal The Guardian. A causa da morte não foi divulgada.

Ele fez sua estreia como o professor Ian Chesterton na primeira temporada da série, em 1963, e permaneceu no elenco até 1965.

Em 2022, o ator retornou ao programa para uma participação especial no episódio final de Jodie Whittaker, quebrando o recorde do Guinness Book de maior intervalo entre aparições na TV de um mesmo personagem.

No X (antigo Twitter), a conta oficial de Doctor Who lamentou a morte do ator. "Estamos tristes de informar a morte de William Russell, uma lenda na história de Doctor Who - que interpretou um dos primeiros e originais companheiros do Doutor, Ian Chesterton."

Russell T. Davies, responsável pelo reboot de Doctor Who, também prestou suas condolências em suas redes sociais. "Que triste perda [...] Um ator ágil, espirituoso e sincero, que transmitiu a verdade daqueles primeiros anos".

Além de Doctor Who, William Russell também participou da série The Adventures of Sir Lancelot e de filmes como O Homem que Nunca Existiu, A Morte ao Vivo e Superman: O Filme.

