famosos Yasmin Brunet encontra larvas em salada de restaurante do Rio e ironiza: 'vem com uns amiguinhos' Até o momento, o restaurante não se pronunciou sobre a situação

Yasmin Brunet não teve uma experiência positiva ao pedir uma salada via delivery nesse sábado (21). A modelo e ex-BBB 24 encontrou larvas em sua comida e reclamou publicamente em suas redes sociais.

"Salada do Nola vem com amiguinhos", ironizou Yasmin nos Stories, em que marcou o restaurante localizado no Leblon, Zona Sul do Rio. "Que nojo, sério", completou.

Até o momento, o restaurante não se pronunciou sobre a situação. No perfil do Nola, muitos seguidores usaram posts antigos para falar sobre o caso, alguns defendendo a modelo, outros criticando a reclamação público e outros interessados em acompanhar o bafafá.

"Vim acompanhar o barraco", escreveu um seguidor. Já outra apontou: "Acho que chamar o gerente/dono e fazer a reclamação seria muito mais justo do que expor o restaurante dessa maneira."

Em um post de meses atrás, que mostra uma salada da casa, são vários os comentários ironizando: "com ou sem larva?

