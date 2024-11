A- A+

show Banda baiana Yayá Massemba faz apresentação única na Caixa Cultural Recife, nesta sexta (8) O show contará com a participação das coquistas pernambucanas do Flor de Catemba; entrada é gratuita

Nesta sexta (8), a Caixa Cultural Recife recebe a banda baiana Yayá Massemba para uma única apresentação, às 20h. O grupo trará ao palco o samba da Bahia e músicas do EP “De Umbigo a Umbigo” (2020), disponível nas plataformas digitais.

A apresentação terá a participação das coquistas pernambucanas do grupo Flor de Catemba. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos uma hora antes do espetáculo.

A banda Yayá Massemba é composta por seis mulheres: Aline Silveira (voz e percussão), Ana Tomich (voz e violão 7 cordas), Edy Albuquerque (percussão), Ive Farias (voz e percussão), Keilla Calmon (percussão) e Priscilla Oliveira (voz e cavaquinho).

“Yayá” significa mãe em Yorubá; e “Massemba”, do Kimbundu (língua africana falada em Angola), faz referência à umbigada, presente nas religiões de matriz africana.

Através da identificação com o samba e seus variados “sotaques”, o grupo vem percorrendo o País, sempre com apresentações ao vivo e atividades formativas em parceria com as mestras e musicistas convidadas.

Assim sendo, a tradição do samba da Bahia recombina-se com outras expressões artísticas. Os fraseados da viola machete são interpretados pelo violão de 7 cordas e pelo cavaquinho, instigados pelo prato e faca (instrumento típico das sambadeiras da Bahia), atabaque, palmas, agogô e berimbau.

Flor de Catemba

Fundado em 2018 e protagonizado por mulheres negras, o grupo reúne artistas que atuam juntas há anos em outros grupos e espaços.

No seu som, predomina o coco de roda, mas também se abre um amplo cenário percussivo com a mistura de ritmos regionais como forró, samba, mazuca, salsa e outros.

O Flor de Catemba surgiu da união de mulheres que carregam uma bagagem ancestral na cultura popular, herdeiras dos mestres João Amâncio e Zé Mamão da aldeia de Paratibe (PE).



SERVIÇO

Yayá Massemba convida Flor de Catemba

Quando: Sexta (8), às 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Entrada gratuita: retirada dos ingressos uma hora antes do espetáculo

Informações: Site da Caixa Cultural / @caixaculturalrecife

Instagram: @yayamassemba

