S�b, 06 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado06/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
nordeste

99Pay completa 5 anos com crescimento no Nordeste de 30% nos últimos 12 meses

Plataforma conta com mais de 23 milhões de clientes registrados no Brasil, e registrou um aumento de 45% no número de usuários no mesmo período

Reportar Erro
99 pay99 pay - Foto: divulgação

Lançado em agosto de 2020, o 99pay, aplicativo que faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”), traz a proposta de ser uma ponte do mercado tradicional com o digital. Seu serviço de empréstimo pessoal, criado em 2022, ultrapassou a marca de R$ 4,5 bilhões em empréstimos realizados desde o seu lançamento. De acordo com dados da empresa, entre as capitais do Nordeste, Salvador foi a cidade que apresentou o maior crescimento no número de usuários que realizaram ao menos um empréstimo pessoal no último ano, com um aumento de 217%. 

 

Leia também

• Do planejamento ao bordado e à logística: o papel da tecnologia especializada na moda

• Aplicativo do Mercado Pago apresenta instabilidade e fica fora do ar

• Julgamento no STF sobre "pejotização" não vai incluir trabalho por aplicativo

O presidente da 99pay, Luiz Landgraff, comemorou o aniversário da plataforma, e ainda ressaltou a importância do Nordeste para as operações financeiras da empresa no Brasil, que dará foco de suas ações nas cidades de Recife, Fortaleza e Salvador.

“O Nordeste é um mercado estratégico para nós e temos investido fortemente na região, inclusive em momentos culturais marcantes, como Carnaval e São João, que refletem nossa proximidade com as pessoas. Acreditamos que a inclusão financeira só faz sentido quando respeita a identidade local e chega com simplicidade, segurança e relevância”, afirmou.

*Com informações da assessoria
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter