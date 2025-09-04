A- A+

nordeste 99Pay completa 5 anos com crescimento no Nordeste de 30% nos últimos 12 meses Plataforma conta com mais de 23 milhões de clientes registrados no Brasil, e registrou um aumento de 45% no número de usuários no mesmo período

Lançado em agosto de 2020, o 99pay, aplicativo que faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”), traz a proposta de ser uma ponte do mercado tradicional com o digital. Seu serviço de empréstimo pessoal, criado em 2022, ultrapassou a marca de R$ 4,5 bilhões em empréstimos realizados desde o seu lançamento. De acordo com dados da empresa, entre as capitais do Nordeste, Salvador foi a cidade que apresentou o maior crescimento no número de usuários que realizaram ao menos um empréstimo pessoal no último ano, com um aumento de 217%.

O presidente da 99pay, Luiz Landgraff, comemorou o aniversário da plataforma, e ainda ressaltou a importância do Nordeste para as operações financeiras da empresa no Brasil, que dará foco de suas ações nas cidades de Recife, Fortaleza e Salvador.

“O Nordeste é um mercado estratégico para nós e temos investido fortemente na região, inclusive em momentos culturais marcantes, como Carnaval e São João, que refletem nossa proximidade com as pessoas. Acreditamos que a inclusão financeira só faz sentido quando respeita a identidade local e chega com simplicidade, segurança e relevância”, afirmou.

*Com informações da assessoria



