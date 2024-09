Apple não está mais em negociações para participar da rodada de investimentos da OpenAI, diz jornal

A- A+

A Apple não está mais envolvida em negociações para investir na OpenAI durante a próxima rodada de captação de recursos da empresa, informou ontem o The Wall Street Journal, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

A rodada de captação em andamento, que pode ser encerrada já na primeira semana de outubro, pode valorizar a startup de IA em até US$ 150 bilhões. A OpenAI deve arrecadar até US$ 6,5 bilhões de investidores interessados, conforme observou o jornal.

O jornal lembrou ainda que outros gigantes da tecnologia ainda estão negociando para investir na empresa de inteligência artificial. Citando fontes familiarizadas com o assunto, o WSJ informou que a Microsoft planeja investir US$ 1 bilhão, além dos US$ 13 bilhões que já havia investido anteriormente.

O fabricante de chips Nvidia também está considerando um investimento de cerca de US$ 100 milhões, segundo informou anteriormente a Bloomberg.

A rodada de captação ocorre enquanto a OpenAI está reestruturando seu negócio de uma entidade sem fins lucrativos para uma com fins lucrativos. Segundo a Bloomberg, a OpenAI também estaria discutindo dar ao CEO Sam Altman uma participação acionária de 7% na empresa. Seria a primeira vez que Altman recebe a propriedade da startup de inteligência artificial.

A OpenAI foi fundada em 2015 como uma organização de pesquisa sem fins lucrativos com o objetivo de construir inteligência artificial que fosse segura e benéfica para a humanidade. Mantendo essas origens, Altman não assumiu o capital, enfatizando que a empresa deveria beneficiar amplamente a sociedade e que ele tinha dinheiro suficiente.

A transição ainda está em discussão e um cronograma não foi determinado, disse uma das fontes. A OpenAI está ponderando as mudanças no contexto de um êxodo dos executivos.

Esta semana, Mira Murati, diretora de tecnologia da OpenAI, disse que deixaria a empresa depois de trabalhar lá por mais de seis anos. Em um memorando que ela enviou aos funcionários e depois compartilhou na plataforma social X, Murati disse que estava se afastando para "criar tempo e espaço para fazer a própria exploração", embora não tenha elaborado quais seriam esses próximos passos.

Horas depois, o diretor de pesquisa da OpenAI, Bob McGrew, e um vice-presidente de pesquisa, Barret Zoph, anunciaram seus planos de sair também. Zoph disse em uma publicação na X que estava "explorando novas oportunidades", enquanto McGrew afirmou que era "hora de eu dar um tempo".

As demissões dessa semana seguiram meses de saídas semelhantes de outros líderes da OpenAI. E eles encerram um ano turbulento para a empresa, que incluiu a surpreendente saída de Altman como CEO e sua reintegração cinco dias depois.

Murati, que havia ingressado na OpenAI em 2018, foi nomeada para liderar a empresa após a remoção de Altman, mas rejeitou o papel apenas dois dias depois.

A OpenAI está buscando dinheiro porque seus custos superam em muito sua receita, disseram as três pessoas. Anualmente, ela arrecada mais de US$ 3 bilhões em vendas, gastando cerca de US$ 7 bilhões.

Um porta-voz disse à Bloomberg que a OpenAI continua "focada em construir uma IA que beneficie a todos", acrescentando que "a organização sem fins lucrativos é essencial para nossa missão e continuará existindo".

