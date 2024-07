Avião da Latam com destino a Guarulhos bate cauda em decolagem e precisa retornar a Milão

Um avião da companhia aérea Latam Airlines com destino ao Brasil precisou retornar ao aeroporto de origem, na Itália, após sua cauda se chocar com a pista durante a decolagem nesta terça-feira, 9.



De acordo com a companhia, o desembarque ocorreu em segurança e sem intercorrências e o voo foi cancelado. Os passageiros estão sendo realocados em voos próprios da Latam e de outras companhias. Ninguém se feriu.

#Ongoing A LATAM B-777 made a tail strike on take-off from Milan (Italy). The crew made a fuel dump and landed safely shortly after. (Jet was "PT-MUG" operating as Flight TAM807) Updates when possible. Sources @JacdecNew, @aero_in @luizhen95262129 pic.twitter.com/rtXpqBPQ8m