Companhia aérea Azul anuncia suspensão de voos em 12 cidades brasileiras a partir de março; saiba quais Entre as justificativas, empresa cita aumento nos custos operacionais

A Azul Linhas Aéreas informou, nesta sexta-feira (24), a suspensão das operações em 12 cidades brasileiras. A alteração entrará em vigor no dia 10 de março, a companhia alega que a decisão foi tomada após o aumento dos custos operacionais e da necessidade de adequar a oferta à demanda.

Os voos suspensos abrangem as seguintes cidades: Barreirinhas (MA), Cabo Frio (RJ), Campos (RJ), Correia Pinto (SC), Crateús (CE), Iguatú (CE), Mossoró (RN), Parnaíba (PI), Rio Verde (GO), São Benedito (CE), São Raimundo Nonato (PI) e Sobral (CE).

Além disso, a partir de 3 de março, os voos para Fernando de Noronha (PE) serão realizados exclusivamente via aeroporto do Recife (REC).

E, a partir de 10 de março, os voos no aeroporto de Juazeiro do Norte (CE), terão como destino o aeroporto de Viracopos (VCP), em Campinas (SP).

Da mesma forma, as operações no aeroporto de Caruaru (PE) serão readequadas, devido à baixa ocupação. Os voos passarão a ser operados por aeronaves Cessna Grand Caravan, com capacidade para nove clientes.

A companhia ressaltou que “como empresa competitiva, reavalia constantemente as operações em suas bases, como parte de um processo normal de ajuste de capacidade à demanda”. Disse ainda que “está sempre avaliando as possibilidades e necessidades de mercado e, consequentemente, mudanças fazem parte do planejamento operacional”.

