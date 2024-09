A- A+

LEILÃO BMW e Mercedes-Benz: Leilão da Receita Federal tem carros de luxo e roupas de grife abaixo do preço Lances para os 160 lotes podem ser feitos até o dia 27 de setembro

Um novo leilão da Receita Federal, realizado em São Paulo, terá 160 lotes com diversos itens como carros, celulares, relógio e utensílios domésticos. Dentre os itens ofertados, estão uma BMW por R$ 500 e um Uno Mille por R$ 300 como lances iniciais. As propostas poderão ser feitas até às 18h, do dia 27 de setembro.

Ao todo, 13 carros estão entre os itens leiloados. O Fiat Uno Mille 1996, avaliado em R$ 4 mil, tem como lance mínimo para compra é de R$ 300, mas precisa passar por intervenção mecânica. No lote 110, um caminhão da Mercedes-Benz é vendido por R$ 500.





A sessão está marcada para o dia 30 setembro, a partir das 10h. Os lotes podem ser arrematados por pessoas físicas e jurídicas. No entanto, as mercadorias dos grupos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 90, 91, 92, 93, 94, 95,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 127, 128, não poderão ser comercializadas.

O lote mais caro do leilão é um caminhão Volvo FH 440, avaliado em R$ 300 mil. O lance inicial é de R$ 99 mil. Também está incluso dois semi-reboques.

Além disso, relógios digitais, computadores, telas de celular, fones de ouvido, catálogos de papel, narguiles e roupas de grife estão entres os itens.

