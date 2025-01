A- A+

Energia BNB aplica R$ 4,5 bilhões em projetos no mercado livre de energia em 2024 Com a participação do Banco do Nordeste, o mercado livre de energia foi tema do Fórum Exame Renováveis, em São Paulo

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou, em 2024, R$ 4,5 bilhões em projetos no mercado livre de energia em toda a sua área de atuação. O montante resultou na geração de 1,6 GW de energia. A maior parte dos recursos foi destinada à geração de energia fotovoltaica. Em Pernambuco, foram investidos R$ 337 milhões em 22 projetos.

De acordo com o diretor de Planejamento da instituição, Aldemir Freire, o Banco lidera os financiamentos para energia limpa na região. Na quarta-feira (29), Freire debateu o mercado livre de energia no Fórum Exame Renováveis, em São Paulo.

"Nosso foco é apoiar projetos inovadores que contribuam para a transição energética do Brasil, promovendo um modelo mais sustentável e competitivo", afirmou.

Durante sua participação no evento, Aldemir Freire avaliou o cenário no mercado livre de energia no Brasil. Além disso, apresentou linhas de crédito como o FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste) Verde, oferecidas pelo Banco para o financiamento de projetos de energia, destacando as vantagens desses contratos.

Segundo o diretor, o BNB tem realizado parcerias com outros bancos e organismos multilaterais para atender à crescente demanda.

Freire também ressaltou as potencialidades do Nordeste para o setor de energias renováveis, como as condições naturais excepcionais que possibilitam à região ser protagonista no fornecimento de energia limpa, principalmente nos modelos solar e eólico.

"Devemos aproveitar essa janela de oportunidade que se abre para impulsionar a economia regional e desenvolver outras atividades produtivas. A região não deve ser apenas exportadora de energia, mas abrigar atividades que gerem emprego e renda", acrescentou.

Mercado livre de energia

O mercado livre de energia no Brasil é um modelo que permite que consumidores, sejam eles empresas ou grandes consumidores de energia, escolham seus fornecedores e negociem diretamente as condições de compra de energia, como preço, volume e prazo.

