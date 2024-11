A- A+

Banco do Nordeste BNB assina R$ 5,1 milhões em contratos para produtores rurais na 31ª Agrinordeste Cerca de 50 contratos são firmados com agricultores familiares e empresários do agronegócio em Pernambuco

O Banco do Nordeste (BNB) formalizou, nesta sexta-feira (8), durante a 31ª edição da Agrinordeste, aproximadamente 50 contratos de financiamento destinados a agricultores familiares, microempreendedores rurais e empresários do agronegócio pernambucano. No total, foram liberados R$ 5,1 milhões para impulsionar diversas atividades no campo.

Os recursos contemplam empreendedores de pequeno porte, com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, e mini e microempreendedores rurais, cuja receita bruta anual é de até R$ 360 mil. Os contratos abrangem uma variedade de setores, incluindo produção agrícola, pecuária, turismo rural, agroindústria, pesca, serviços no meio rural e artesanato.

Entre os beneficiários estão 40 famílias atendidas pelo programa de microcrédito rural Agroamigo. Cada cliente do programa recebeu, em média, R$ 15 mil, totalizando R$ 600 mil destinados a esse grupo. Já os produtores de maior porte foram contemplados com R$ 4,6 milhões, perfazendo o montante de R$ 5,1 milhões em créditos disponibilizados.

“O setor rural é uma prioridade para o Governo do Presidente Lula e, por isso, estamos realizando o maior Plano Safra da história”, declarou o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Expectativa

De acordo com Paulo Câmara, o BNB planeja liberar, em 2024, aproximadamente R$ 1,7 bilhão em crédito rural em Pernambuco. Até outubro deste ano, já foram distribuídos R$ 1,45 bilhão em recursos. Pequenos e mini produtores receberam mais de R$ 220 milhões, enquanto clientes do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), incluindo aqueles atendidos pelo Agroamigo, foram beneficiados com R$ 960 milhões. Projetos de agronegócio somaram cerca de R$ 270 milhões no mesmo período.

Agrinordeste

A Agrinordeste, organizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Pernambuco (Faepe), chega à sua 31ª edição em 2024. Realizada no Pavilhão de Feiras e Eventos do Centro de Convenções de Pernambuco, a feira, que ocorre até 10 de novembro, ocupa uma área de 11.537 m² e deve atrair cerca de 32 mil visitantes, consolidando-se como uma das maiores exposições do setor na região.



Veja também

PETROBRAS Petrobras está tentando zerar demandas na ANP sobre paradas das plataformas, diz diretora