BNB investe R$ 23 milhões para fortalecer cadeias produtivas em Pernambuco

A- A+

Nesta quinta-feira (03), o Banco do Nordeste (BNB) anunciou que, no primeiro semestre de 2024, foram destinados R$ 23 milhões a produtores e prestadores de serviço em Pernambuco por meio do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter). O objetivo do programa é promover o financiamento integrado, aliado a ações de capacitação e inovação tecnológica.

“O recurso é liberado juntamente com ações que visam desenvolver o negócio do pequeno empreendedor, como articulação de políticas públicas e estratégias associativas”, explica Irenaldo Rubens, superintendente de Políticas de Desenvolvimento do BNB.

Em toda a sua área de atuação, que inclui estados do Nordeste e partes de Minas Gerais e Espírito Santo, o BNB aplicou R$ 1,37 bilhão nos primeiros seis meses de 2024.

Planos de Ação

O Prodeter opera em parceria com instituições técnicas e de gestão, atendendo diversas atividades, incluindo comércio, serviços, turismo, pecuária e agricultura. No total, foram desenvolvidos 116 Planos de Ação Territorial (PATs) em 88 territórios, com 2% localizados em comunidades quilombolas ou de povos originários. O programa também resultou em 194 ações de difusão de tecnologia e inovação, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das áreas assistidas.

Um exemplo destacado por Rubens é o de criadores de ovinos e caprinos no Sertão de Itaparica, em Pernambuco, onde cerca de 60 produtores receberam capacitação técnica. Eles se inscreveram em um projeto da Unidade Acadêmica de Serra Talhada (Uast) e da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), que busca a utilização de palma forrageira para enfrentar a estiagem, resultando na doação de 25 mil mudas para o início do plantio.

Segundo o Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), os investimentos geraram ou mantiveram 18,2 mil empregos, aumentaram a massa salarial em R$ 149,2 milhões e contribuíram com R$ 35,4 milhões na arrecadação tributária. Além disso, houve um incremento de R$ 777,3 milhões no valor bruto da produção e de R$ 364,9 milhões no valor adicionado à economia local.

Desde o início do Prodeter em 2016, foram beneficiados 7.576 participantes, dos quais 4.666 (61,59%) são clientes do BNB. O programa conta com a participação de 20% de mulheres entre seus beneficiários. As contratações acumuladas já ultrapassam R$ 7,23 bilhões, com recursos provenientes do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Veja também

bolsa de valores Bolsas da Europa fecham em queda com baixo apetite por risco