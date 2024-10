A- A+

Autobiografia Boris Berenstein lança, no Recife, o "caderno de memórias" de sua trajetória Médico e empresário promoveu, nesta quinta (17), na Livraria Jaqueira do Bairro do Recife, noite de autógrafos e bate papo sobre a autobiografia "O raio-X de Boris Berenstein"

Personalidades dos diversos setores da sociedade pernambucana prestigiaram, na noite desta quinta-feira (17), o concorrido lançamento da autobiografia “O raio-X de Boris Berenstein - A realidade foi maior que o sonho” , na Livraria Jaqueira, no bairro do Recife, com a presença do biografado que concedeu uma sessão de autógrafos seguida de bate papo com a jornalista Mona Lisa Dourado, que assina a direção editorial do projeto.



O empresário e médico recifense classifica a publicação como “um caderno de memórias”. “É o Boris filho, o Boris pai, o Boris médico, o Boris radiologista, o Boris sinagoga, o Boris membro da comunidade judaica, o Boris projeto rumo, o Boris escola e o entusiasta do tema de governança de empresas familiares”, descreveu Berenstein.

“Há alguns anos que alguns amigos vinham me estimulando e me instigando. ‘Boris, você tem essa trajetória de mais de 50 anos de vida profissional… por que não registrar suas memórias no livro? Então, aceitei esse desafio, que não foi fácil, mas hoje eu estou sentindo um momento muito agradável na minha vida em entregar esse livro - à minha família principalmente - e esse legado aos amigos”, completou.

Prestígio

O lançamento contou com a presença de muitos membros da comunidade judaica de Pernambuco e personalidades do meio político e jurídico como os deputados estaduais Renato Antunes e Antonio Coelho, ex-governador João Lyra Neto, o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto e o desembargador do TJPE, André Guimarães.



O diretor do Grupo EQM, Leonardo Monteiro, prestigiou o lançamento em nome do presidente Eduardo de Queiroz Monteiro. “É um grande prazer estar aqui representando meu pai, Eduardo, num evento tão prestigiado, sobre uma pessoa extraordinária em todos os âmbitos: um grande empresário, muito bem sucedido, Boris Berenstein, um exemplo de superação para todos nós, pois empreender não é uma tarefa fácil no nosso país”, comentou.

Trajetória

Filho de sobreviventes da devastação da Segunda Guerra Mundial e nascido no coração da comunidade judaica do bairro da Boa Vista, Boris Berenstein é mais que um nome. Virou uma marca que batiza seis unidades de clínicas de medicina diagnóstica na Região Metropolitana do Recife. Uma empresa pioneira, inovadora e de excelência, que se consolidou referência na Radiologia em Pernambuco.

A jornalista Mona Lisa Dourado compartilhou como foi ajudar a documentar as conquistas profissionais, lutas, recomeços e triunfos pessoais do empresário. “O livro fala da personalidade, do empresário, e dessa visão característica visionária de se adiantar e também, claro, de conquistar o cliente mesmo nas dificuldades, nas adversidades. Acho que isso é uma das grandes lições do grande legado que fica. Uma pessoa incansável, está aqui aos 74 anos e continua produzindo”, elogia Mona Lisa.

