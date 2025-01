A- A+

Reunião Cabanga reúne prefeitos para impulsionar economia e turismo náutico no Litoral Norte O resultado do Conexão Litoral Norte será a assinatura do terno de cooperação e compromisso entre as prefeituras para o início das tratativas e reuniões para deliberar as ações

Em uma iniciativa inédita para fomentar o desenvolvimento econômico e o turismo náutico no Litoral Norte de Pernambuco, o Cabanga Iate Clube de Pernambuco promoveu, nesta quarta-feira (29), o evento "Conexão Litoral Norte". A ação, organizada pelo Instituto Cabanga de Responsabilidade Social com apoio da Instância de Governança Costa Náutica Coroa do Avião, reuniu prefeitos e gestores de vários órgãos e instituições para debater estratégias de crescimento regional.

Participaram do evento prefeitos e representantes das cidades de Olinda, Paulista, Abreu e Lima, Goiana, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá. O encontro também contou com a presença de representantes do Governo do Estado, da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e da Superintendência do Patrimônio da União (SPU). Como resultado das discussões, será firmado um termo de cooperação e compromisso entre as prefeituras para a definição de ações concretas voltadas para o turismo e o desenvolvimento sustentável na região.

A programação do evento incluiu apresentações sobre iniciativas exitosas, como as ações do Cabanga ao longo de seus 77 anos para impulsionar o turismo náutico no Estado e o novo projeto de intervenção na Ilhota Coroa do Avião, apresentado pelo Secretário de Projetos Especiais de Igarassu, Paulo Henrique Moreira. Além disso, Haenel Farias Costa, Secretário de Turismo de Cabedelo (PB), compartilhou experiências sobre o sucesso do turismo náutico no Nordeste, utilizando como exemplo o famoso "Pôr do Sol da Praia do Jacaré".

O Comodoro do Cabanga, Altair Júnior, ressaltou a importância da iniciativa para valorizar a região. “Tivemos uma reunião muito importante com as sete cidades que fazem o Litoral Norte de Pernambuco e com a presença de órgãos estaduais e nacionais. E a avaliação foi muito positiva. Tenho certeza que vai trazer bons frutos para promover a valorizar o Litoral Norte", afirmou.

A prefeita de Igarassu, Elcione Ramos, também destacou os avanços alcançados com a iniciativa. “Demos um salto de qualidade no planejamento e estratégia e fazer a transformação do Litoral Norte. As cidades hoje estão irmanadas com o objetivo de alavancar o turismo da região. Saímos muito otimistas”, enfatizou.

