Compesa inicia calendário emergencial de abastecimento de água; saiba como consultar

A- A+

Começa a valer nesta sexta-feira (3) o calendário emergencial de abastecimento de água implantado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

A medida é tomada nos sistemas afetados diante da ausência de chuvas e das altas temperaturas no Estado e ficará em vigor nos três primeiros meses do ano, que antecedem a quadra chuvosa.

A Compesa destaca que 54 dos 172 mananciais operados para abastecimento humano estão em nível crítico ou de alerta. Já 94 dos 184 municípios pernambucanos estão em quadro de estiagem severa.

O calendário pode ser consultado no site da Compesa — clique aqui para conferir. Para acessar o cronograma de abastecimento da sua rua, é preciso inserir o CEP ou endereço.

A Compesa também explica que as altas temperaturas causam o aumento da evaporação das águas armazenadas, ao mesmo tempo que demandam crescimento do consumo.

"Considerando as previsões climáticas para o próximo trimestre, que indicam acumulado de chuva de normal a abaixo do normal e temperaturas acima da média para todo o Estado, a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e Apac emitiram alerta de contingenciamento hídrico em várias cidades pernambucanas, com reflexo no abastecimento de água", detalha a Compesa.

Os ajustes no calendário serão feitos em janeiro, fevereiro e março e serão acompanhados de ações emergenciais propostas pela Companhia, como o reforço da frota de carros-pipa.

A Compesa também trabalha em obras estruturantes, que estão em via de entrega para garantir a segurança hídrica do abastecimento, como as adutoras do Agreste e Serro Azul, além das obras complementares da Adutora do Alto Capibaribe, entregue em dezembro.

"Também estão sendo reforçadas as equipes de manutenção para atuar de forma ainda mais rápida no conserto de vazamentos e combater o desperdício. A ativação de captações antigas e novas obras ainda estão em execução para evitar que cenários como este voltem a ocorrer no futuro", completa a Compesa.

O Governo de Pernambuco anunciou um pacote de investimentos de R$ 127,3 milhões para enfrentar os impactos da estiagem.

As ações incluem a implantação de sistemas de dessalinização, com a instalação de 400 novas unidades equipadas com energia solar, representando um investimento de R$ 40 milhões.

Além disso, estão previstas a perfuração e instalação de 20 poços em bacias sedimentares, com recursos de R$ 50 milhões, e a instalação de 600 poços em regiões de rochas cristalinas, com investimento de R$ 37,3 milhões.

Ao todo, as iniciativas beneficiarão cerca de 325 mil pessoas, ampliando o acesso à água em áreas de maior vulnerabilidade hídrica.

Situação crítica

O baixo nível de reservatórios foi identificado pela Compesa em todas as regiões de Pernambuco. Sertão, Agreste e Zona da Mata têm 16 mananciais em nível crítico, o que já afeta o abastecimento de 14 cidades:

Agreste: Águas Belas, Calçado, Chã Grande, Gravatá, Jurema, Lajedo e Saloá;

Zona da Mata: Camutanga, Chã de Alegria, Ferreiros, Ribeirão, Timbaúba e Vicência;

Sertão: Santa Filomena.

Outros 38 mananciais nessas três regiões e também na Região Metropolitana do Recife estão em nível de alerta. Os reservatórios atendem 48 cidades:

Agreste: Belém de Maria, Belo Jardim, Bezerros, Camocim de São Félix, Canhotinho, Capoeiras, Caruaru, Casinhas, Cumaru, Frei Miguelinho, Gravatá, Machados, Panelas, Paranatama, Passira, Poção, Riacho das Almas, Sairé, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, Surubim, Taquaritinga do Norte, Toritama e Vertentes;

Zona da Mata: Bom Jardim, Escada, João Alfredo, Limoeiro, Macaparana, Machados, Nazaré da Mata, Orobó, Pombos, Sirinhaém e Vitória de Santo Antão

Sertão: Afrânio, Dormentes, Santa Cruz e Santa Terezinha;

Região Metropolitana do Recife: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Moreno, Paulista e São Lourenço da Mata.

No Cabo de Santo Agostinho e em Ipojuca, no Litoral Sul do Estado, as barragens Bita (12%) e Utinga (13%), estão muito abaixo dos níveis de captação, o que afeta diretamente o abastecimento no Cabo.

Para manter o atendimento das áreas que antes recebiam água do Sistema Suape, a Compesa precisou direcionar água do Sistema Pirapama para essas localidades.

Essa medida já implica em um déficit hídrico de 120 litros de água por segundo para o município. Pirapama, que antes era responsável pelo abastecimento de água do centro do Cabo e áreas do entorno, agora atende também as áreas que recebiam água de Suape.

O presidente da Compesa, Alex Campos, diz que as mudanças no esquema de distribuição de água nas cidades são necessárias diante da escassez de água, mas serão reavaliadas com o início da quadra chuvosa.

“Nossas equipes técnicas continuarão monitorando os mananciais e qualquer alteração no quadro atual, como é esperado com o início da quadra chuvosa a partir de março, será prontamente revertida na diminuição dos rodízios, que nesse momento são inevitáveis. Entretanto, o uso consciente e racional da água agora será fundamental para atravessarmos esse momento. A conscientização pode evitar desperdícios e contribuir para a gestão sustentável dos recursos hídricos que temos disponíveis”, alertou.

Os calendários de abastecimento estão sendo atualizados de acordo com o monitoramento dos reservatórios e entram em vigor nesta sexta-feira (3) nas cidades impactadas pela redução dos níveis dos mananciais.

Os cronogramas também podem ser consultados no aplicativo da Compesa e no canal de atendimento 0800 081 0195.

Telefone exclusivo para pipeiros

Uma nova fase de credenciamento de pipeiros para atendimento em vários municípios foi iniciada na quinta-feira (2). Para agilizar a contratação, a Compesa disponibilizou um telefone exclusivo para o atendimento dos pipeiros interessados, prestando informações e orientações para o cadastramento emergencial dos veículos.



O atendimento será pelo telefone (81) 3412-9722, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Veja também

Concursos e Empregos UFPE oferta 42 vagas para professor substituto com salários de até R$ 6.356,02