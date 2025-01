Compesa realiza obras para diminuir rodízio de água em Arcoverde

A- A+

Na cidade de Arcoverde, no Sertão do Moxotó, a Compesa está executando obras de ampliação e melhorias do abastecimento de água do município. Com investimento de R$ 20,4 milhões, as ações consistem na substituição de tubulações antigas e implantação de novas, instalação de novas válvulas e registros que visam melhorar o controle operacional do sistema e, assim, eliminar o rodízio da cidade, com distribuição de água todos os dias.







Também está sendo construída a Estação Elevatória Riacho do Pau II, unidade que se integrará ao sistema de bombeamento existente. Diferentemente de alguns empreendimentos convencionais, essa estação passará por um processo de modernização tecnológica, com instalação de novos equipamentos que garantirão melhor confiabilidade no bombeamento hídrico, além de novos quadros elétricos e a implantação de dispositivos de controle, medição e automação.

Até agora, já foram instalados 13,5 quilômetros de rede distribuidora em diversos setores de Arcoverde, de um total de 42 quilômetros previstos no projeto. Com mais de 32% das obras concluídas, a previsão é que as intervenções sejam finalizadas em fevereiro de 2026, um benefício para 77 mil moradores.

“Nossos investimentos em Arcoverde dialogam diretamente com o desenvolvimento da cidade e a melhoria na qualidade de vida da população. Ampliar a oferta de água para todos os pernambucanos é um compromisso da governadora Raquel Lyra, que idealizou o Programa Águas de Pernambuco, destinando R$ 6,1 bilhões em obras de abastecimento e esgotamento sanitário”, enfatizou o presidente da Compesa, Alex Campos.



Ainda segundo o dirigente da estatal, apesar dos investimentos realizados em obras hídricas nos dois últimos anos, a Compesa ainda tem uma longa jornada para atender o desafio do novo marco regulatório do saneamento, que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto em todo o País até 2033.



“Estamos realizando grandes obras hídricas que, no final, serão interligadas em benefício dos pernambucanos, em especial a população do Agreste, que é a região com o pior balanço hídrico de Pernambuco".

O presidente Alex Campos se refere às obras das adutoras do Agreste, do Alto Capibaribe e de Serro Azul, empreendimentos que mudarão a realidade de abastecimento de cidades pernambucanas.

No novo sistema de distribuição de água de Arcoverde, os técnicos da Compesa utilizarão novas tecnologias e equipamentos para o controle da produção e vazão da água distribuída, para garantir o abastecimento diariamente.

As obras em Arcoverde geraram 50 empregos diretos desde o seu início, em fevereiro de 2024. Desde então, já foram assentadas ou substituídas tubulações nas seguintes vias: Av. Dr. Agamenon Magalhães, no bairro de São Miguel; Rua Vereador José Costa Leitão, no bairro de São Miguel; Rua Quatorze, no bairro de São Cristóvão; e Rua Cícero Edson Mandú, no bairro de São Cristóvão.

