Água Governo do Estado alerta para estiagem grave e contingência de água em Pernambuco Secretária de Recursos Hídricos, Compesa, Defesa Civil e Apac vão lançar plano de racionamento para os próximos três meses e anunciam investimentos no setor

A Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, em parceria com a Compesa, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, atualizou, nesta segunda-feira (30), a situação da estiagem severa que afeta parte dos municípios do Estado. Até o momento, 94 cidades pernambucanas estão em situação de emergência de escassez hídrica.

O Governo de Pernambuco anunciou um pacote de investimentos de R$ 127,3 milhões para enfrentar os impactos da estiagem. As ações incluem a implantação de sistemas de dessalinização, com a instalação de 400 novas unidades equipadas com energia solar, representando um investimento de R$ 40 milhões.

Além disso, estão previstas a perfuração e instalação de 20 poços em bacias sedimentares, com recursos de R$ 50 milhões, e a instalação de 600 poços em regiões de rochas cristalinas, com investimento de R$ 37,3 milhões. Ao todo, as iniciativas beneficiarão cerca de 325 mil pessoas, ampliando o acesso à água em áreas de maior vulnerabilidade hídrica.

“Nós já estávamos trabalhando buscando recursos externos, contando com diferentes fontes de financiamento. Já estamos prontos para iniciar, a partir de janeiro e fevereiro, a instalação de poços e a ampliação do sistema de dessalinização. Essas são ações concretas do Governo do Estado voltadas para a convivência com a seca, com o objetivo de minimizar os impactos para a população”, sinalizou o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, José Almir Cirilo.

Na ocasião também foi detalhada as previsões e prognósticos climáticos para janeiro, fevereiro e março de 2025, onde indica acumulado de chuva de “normal a abaixo da normal” e temperaturas acima da média climatológica para todo o Estado.

“Será um trimestre considerado seco para a Região metropolitana, Zona da Mata e Agreste, enquanto que no Sertão, onde seria a estação chuvosa, poderão ocorrer pancadas de chuvas isoladas de intensidade moderada a forte, porém concentrada em poucos dias, seguidos de períodos com dias secos”, explicou a diretora presidente da Apac, Crystianne Rosal.

De acordo com o monitoramento hidrológico da Apac, dos reservatórios que abastecem a RMR, um está em colapso - a barragem de Goitá, que está com sua acumulação em 5,5% de seu volume e dois estão em pré-colapso - as barragens Bita e Utinga, que estão com 13% e 13,8% de seu volume, respectivamente. Já os reservatórios que abastecem o Agreste, a barragem de Jucazinho também está em colapso, com acumulação em 6,85% de seu volume.

Para o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, Coronel Clóvis Ramalho, será necessário realizar uma análise em conjunto com os novos gestores municipais, que estão iniciando suas gestões, e com as equipes de defesa civil, para avaliar a ampliação do atendimento a essas localidades.

“Os decretos vigentes atualmente contemplam mais as zonas rurais e distritos dos municípios. Diante da intensificação da estiagem, o Governo do Estado adotará medidas mais urgentes para apoiar não apenas as áreas rurais, mas também os municípios afetados em suas zonas urbanas”, disse.

O aumento das temperaturas resultou na rápida evaporação dos reservatórios e no crescimento significativo do consumo de água, exigindo uma reação imediata da companhia. Para mitigar os impactos da seca, a Compesa vai lançar, na sexta-feira (3), um plano de contingência pelo Estado.

“Para enfrentar os próximos três meses críticos, a Compesa está implementando ações emergenciais que incluem a revisão temporária dos calendários de abastecimento, visando uma melhor administração dos recursos hídricos; o aumento da oferta de carros-pipa para fornecer suporte adicional às áreas mais afetadas; e a realização de uma campanha de conscientização para incentivar o uso racional da água, envolvendo a população no esforço de conservação”, detalhou o presidente da companhia, Alex Campos.

Também, o Governo de Pernambuco, em parceria com o Exército Brasileiro, intensificou a Operação Carros-Pipa para amenizar os impactos da estiagem no estado. A ação contempla o envio de 385 carros-pipa para o Agreste, 483 para o Sertão e dois para a Zona da Mata, beneficiando um total de 502.299 pessoas.

Ainda segundo Alex, agora, é essencial contar com o apoio da população no uso racional da água. ”Apesar do aumento do calor e da maior demanda natural pelo recurso, é importante compreender que isso está contribuindo para a redução dos níveis dos nossos reservatórios. O uso consciente da água é, portanto, fundamental para superar esse período crítico”,finalizou.

