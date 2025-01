A- A+

TECNOLOGIA Celulares com TikTok instalado são revendidos por até R$ 6 milhões após impasse da rede nos EUA Muitos usuários desinstalaram o aplicativo no dia 19 de janeiro

Aparelhos de celulares usados com o aplicativo TikTok instalado estão sendo anunciados por preços exorbitantes em plataformas como Facebook Marketplace e eBay. Apesar de o TikTok ter voltado a funcionar após uma breve suspensão no último fim de semana, ele segue indisponível para novos downloads tanto na App Store, da Apple, quanto no Google Play. Assim, qualquer usuário que tenha apagado o app não pode reinstalá-lo.

No eBay, há registros de um iPhone 16 Pro listado por US$ 10,4 mil (cerca de R$ 61,5 mil) e um iPhone 15 Pro Max por US$ 4.995 (aproximadamente R$ 29,5 mil). O jornal The New York Post chegou a identificar um dispositivo sendo ofertado por US$ 1 milhão (R$ 5,9 milhões).

Muitos usuários desinstalaram o aplicativo no dia 19 de janeiro, quando a legislação que previa a proibição do TikTok nos Estados Unidos deveria entrar em vigor. Entretanto, o bloqueio foi revogado após manifestações favoráveis à plataforma por parte do ex-presidente Donald Trump.

De acordo com o NYP, muitos usuários não esperavam que o app voltasse a funcionar tão rapidamente, nem que ele não estivesse mais disponível para download caso a proibição fosse revertida.

A Apple esclareceu, em um comunicado emitido em 19 de janeiro, que usuários que já tinham o TikTok instalado poderão continuar usando o app, mas ele não receberá atualizações e não poderá ser reinstalado caso seja excluído.

