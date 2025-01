Celulares podem durar até sete anos; entenda como mantê-los funcionando

A- A+

odo smartphone tem uma data de validade. Chega o dia em que as atualizações de software param de chegar e você começa a perder novos aplicativos e proteções de segurança. Na maioria dos celulares, isso costumava acontecer depois de apenas três anos. Mas as coisas estão finalmente começando a mudar, e o novo número agora é sete.

A mudança começou a ser notada pela primeira vez com o novo Pixel 8, da Google, em outubro do ano passado. A empresa disse que havia se comprometido a fornecer atualizações de software para o telefone por sete anos, em vez de três, como era para os Pixels anteriores.

Em 2024, a Samsung, fabricante mais lucrativa de telefones Android, definiu um cronograma de software semelhante para seu Galaxy S24. Em seguida, o Google disse que faria o mesmo com seu Pixel 8A, a versão econômica do Pixel 8, que chegou às lojas nos Estados Unidos recentemente.

Ambas as empresas disseram que expandiram seu suporte de software para fazer com que seus telefones durem mais. Essa é uma mudança em relação à forma como as empresas costumavam falar sobre os aparelhos. Não faz muito tempo, as gigantes da tecnologia lançavam novos dispositivos que incentivavam as pessoas a fazer atualizações a cada dois anos.





Mas, nos últimos anos, as vendas de smartphones diminuíram em todo o mundo, pois suas melhorias se tornaram menores. Hoje, mais do que nunca, as pessoas querem que seus telefones perdurem.

A Samsung e a Google, duas fabricantes de dispositivos Android mais influentes, estão tentando recuperar o atraso em relação à Apple, que tradicionalmente fornece atualizações de software para iPhones para um prazo também de cerca de sete anos. Essas medidas farão com que os telefones no geral durem muito mais e darão às pessoas mais flexibilidade para decidir quando é hora de trocá-los.

Veja o que você precisa saber sobre por que isso está acontecendo e o que você pode fazer para que seu telefone dure mais.

Por que isso está acontecendo?

No passado, os fabricantes de telefones Android diziam que o processo técnico de fornecer atualizações de software era complicado, portanto, para manter a lucratividade, eles abandonavam o suporte após alguns anos. Mas as empresas de tecnologia estão agora sob intensa pressão externa para investir na durabilidade de seus dispositivos.

Em 2021, a Comissão Federal de Comércio dos EUA anunciou que aumentaria a fiscalização contra empresas de tecnologia que dificultassem o conserto e a manutenção de seus produtos. Isso acelerou o movimento “direito ao reparo”, uma proposta de legislação que exigia que as empresas fornecessem peças, ferramentas e software para prolongar a vida útil de seus produtos. Nos últimos anos, estados como Califórnia, Nova York, Minnesota e Oregon promulgaram esse tipo de legislação.

A Google anunciou seu novo compromisso para smartphones depois de ter sido pressionada a adotar uma medida semelhante para seus laptops. Em setembro, a empresa concordou em expandir o suporte de software para seu Chromebook para 10 anos, em vez de oito, em resposta a uma campanha que destacou como os laptops do Google, de curta duração, estavam causando problemas de orçamento nas escolas.

O que mais eu preciso fazer?

As atualizações de software são uma grande parte do que mantém um telefone funcionando bem, mas há outras etapas para prolongar a vida útil do smartphone, semelhante à manutenção de um carro. Elas incluem:

Substituir a bateria a cada dois anos

As baterias de íons de lítio dos telefones têm uma vida útil limitada. Após cerca de dois anos, a quantidade de carga que elas podem manter diminui, e é aconselhável substituir a bateria.

Substituir a bateria de um smartphone não é fácil, portanto, é melhor contar com a ajuda de um profissional. Para encontrar lojas de reparos que atendam telefones Pixel e Galaxy, entre em contato com o Google e a Samsung em seus sites. Você também pode procurar uma loja de boa reputação nas proximidades em um site de avaliações como o Yelp ou o Google Reviews.

Para iPhones, os clientes podem agendar um horário para substituição da bateria em uma loja de varejo da Apple pelo site da empresa.

Proteja o celular

A maior parte dos smartphones ainda é feita de vidro, portanto, para que um telefone dure sete anos, é aconselhável investir em uma capa de alta qualidade. Um protetor de tela é uma proteção extra, embora muitos não gostem da forma como ele distorce a qualidade da imagem da tela.

A menos que você seja muito propenso a acidentes, não é recomendável a compra de garantias estendidas, pois seus custos podem exceder o custo de um reparo.

Limpe o aparelho

AA maioria de nós negligencia a limpeza das peças que raramente olhamos: portas de carregamento e orifícios dos alto-falantes.

Com o tempo, esses orifícios ficam obstruídos com sujeira, fiapos de bolso e maquiagem. Esses resíduos acumulados podem fazer com que o telefone demore mais para carregar ou que seja mais difícil ouvir uma chamada telefônica.

Felizmente, não é preciso uma ferramenta sofisticada. Basta usar um palito de dente para remover a sujeira.

